Κορονοϊός: Καρναβάλι Πάτρας χωρίς τελετή έναρξης

Την απόφαση να αναβληθεί η τελετή έναρξης για το Καρναβάλι της Πάτρας ανακοίνωσε ο δήμος Πατραίων τη Δευτέρα (10.01.2022). Τι αναφέρει αναλυτικά η ανακοίνωση.

Την απόφαση να αναβληθεί η τελετή έναρξης για το Καρναβάλι της Πάτρας ανακοίνωσε ο δήμος Πατραίων

Αιτία της εξέλιξης που αποτελεί πλήγμα για το Καρναβάλι της Πάτρας είναι το γεγονός πως συντελεστές της τελετής, νόσουν με κορονοϊό.

«Παρακολουθώντας στενά την επιδημιολογική εικόνα της χώρας μας επαναπροσαρμόζουμε τον προγραμματισμό μας, προσπαθώντας να μην εκθέσουμε σε κίνδυνο κανέναν συμπολίτη, συνεργαζόμενο και εργαζόμενο στο καρναβάλι. Τις τελευταίες ημέρες ο κορονοϊός χτύπησε και τους συντελεστές της τελετής έναρξης αναγκάζοντάς μας να αναβάλλουμε την εκδήλωση», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Όλη η ανακοίνωση για το Καρναβάλι της Πάτρας

"Οι εξελίξεις σε ό,τι αφορά την πανδημία με τη ραγδαία, τρομερή αύξηση των κρουσμάτων και τη νόσηση μεγάλου αριθμού συμπολιτών μας, τα νέα απαγορευτικά μέτρα και το κλίμα αβεβαιότητας, μας αναγκάζουν να τροποποιήσουμε τον σχεδιασμό μας που αφορά τις εκδηλώσεις της ημέρας έναρξης του Πατρινού Καρναβαλιού και τα προγραμματισμένα για τον Ιανουάριο εργαστήρια για τους μαθητές, στο χώρο των Παλαιών Σφαγείων.

Παρόλο που τους προηγούμενους μήνες φαινόταν ότι θα μπορούσαμε να υλοποιήσουμε εκδηλώσεις που θα απευθύνονταν σε όλους τους πολίτες, δίνοντας ζωή στην πόλη μας, η πραγματικότητα μας αναγκάζει να περιορίσουμε τις δράσεις μας και να προσαρμοστούμε στα σκληρά δεδομένα της πανδημίας.

Ενόψει της μετάλλαξης «όμικρον» και των νέων αυστηρών υγειονομικών πρωτοκόλλων από τις αρμόδιες Αρχές, είμαστε υποχρεωμένοι να τροποποιήσουμε το πρόγραμμά μας, δείχνοντας σεβασμό στις δύσκολες στιγμές που περνάει η κοινωνία μας.

Παρακολουθώντας στενά την επιδημιολογική εικόνα της χώρας μας επαναπροσαρμόζουμε τον προγραμματισμό μας, προσπαθώντας να μην εκθέσουμε σε κίνδυνο κανέναν συμπολίτη, συνεργαζόμενο και εργαζόμενο στο καρναβάλι. Τις τελευταίες ημέρες ο κορονοϊός χτύπησε και τους συντελεστές της τελετής έναρξης αναγκάζοντάς μας να αναβάλλουμε την εκδήλωση.

Ο αρχικός σχεδιασμός αφορούσε ολοήμερες δραστηριότητες για τις 22/1/2022 με χαρακτήρα καρναβαλικό μιας λαϊκής γιορτής, σε ανοικτούς δημόσιους χώρους σε συνεργασία με φορείς της πόλης μας. Δυστυχώς όμως, αναγκαζόμαστε να αναβάλλουμε το σύνολο των εκδηλώσεων έως ότου οι συνθήκες επιτρέψουν την υλοποίησή τους. Για τους ίδιους λόγους αναβάλλονται και τα προγραμματισμένα για τον Ιανουάριο εκπαιδευτικά εργαστήρια στον χώρο των Παλαιών Σφαγείων.

Η Δημοτική αρχή με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους Πατρινούς και γνωρίζοντας τις τραγικές συνέπειες από τη ματαίωση για μία ακόμη φορά των Καρναβαλικών εκδηλώσεων, έχει προχωρήσει στο σχεδιασμό των βασικών εκδηλώσεων με στόχο, μόλις και αν οι συνθήκες το επιτρέψουν, η πόλη να είναι έτοιμη να γιορτάσει και να υποδεχθεί τους επισκέπτες της.

Αυτοί που μοναδικό σκοπό έχουν να πλήξουν το κύρος και το ήθος της Δημοτικής αρχής, βιάστηκαν να αναπαραγάγουν μέρος της εισήγησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο αγνοώντας το σχετικό σημείο: «Το Πατρινό Καρναβάλι του 2022 είναι για δεύτερη συνεχή χρονιά ιδιαίτερο λόγω της πανδημίας. Μάλιστα σήμερα βρισκόμαστε σε ακόμα πιο δύσκολη κατάσταση καθότι αναμένεται εξαγγελία νέων Κυβερνητικών μέτρων που ίσως αποτελέσουν ανατροπή των σχεδιασμών μας για την τελετή έναρξης.

Ωστόσο ως Κ.Ε.ΔΗ.Π. Καρναβάλι Πάτρας οφείλουμε να προχωρήσουμε στις απαραίτητες διοικητικές πράξεις ώστε να διασφαλίσουμε την υλοποίηση ενός θεσμού – τελετή έναρξης- σε περίπτωση που μας επιτραπεί από την νομοθεσία και με απόλυτο σεβασμό στην υπέρτατη αξία που είναι η υγεία των συμπολιτών μας».

Ο λαός της Πάτρας γνωρίζει ότι ο Δήμος Πατρέων και η ΚΕΔΗΠ – Καρναβάλι Πάτρας μπροστά σε πρωτοφανείς συγκυρίες προχωρά στη μέγιστη δυνατή διαχείριση των οικονομικών της επιχείρησης προς όφελος της ολοκληρωμένης ψυχαγωγίας των Πατρινών αλλά και του κάθε επισκέπτη, έχοντας εξασφαλίσει με κάθε προσπάθεια οικονομικούς πόρους (αναζήτηση κρατικών επιχορηγήσεων, έκτακτων εσόδων, ορθή διαχείριση και εξυγίανση των ταμείων του οργανισμού).

Αυτό το γνωρίζουν και όσοι παρέδωσαν καμένη γη στη Δημοτική Αρχή, οι οποίοι τώρα με λαϊκισμό, παραπληροφόρηση και ασύστολα ψέματα, εκμεταλλεύονται ξεδιάντροπα την πανδημία, θέλοντας να επιβιώσουν πολιτικά.

Με τη λογική λοιπόν, της στήριξης του κορυφαίου θεσμού της πόλης και με βάση την επιδημιολογική εικόνα, θα προχωράμε στις αναγκαίες διοικητικές πράξεις και θα ανακοινώνουμε με Δελτία Τύπου όσες εκδηλώσεις – δραστηριότητες μας επιτρέπεται να υλοποιηθούν".





