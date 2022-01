Πολιτική

Σακελλαροπούλου - Θεοδωρικάκος για την σύγχρονη Αστυνομία

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας δέχτηκε τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη στο Προεδρικό Μέγαρο.



Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου δέχτηκε τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκο, ο οποίος την ενημέρωσε για θέματα αρμοδιότητας του χαρτοφυλακίου του.

Ειδικότερα, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, αναφέρθηκε στη συνεργασία του Υπουργείου και της Αστυνομίας με την πρυτανεία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το αυτονόητο τέλος μίας κατάληψης πανεπιστημιακού χώρου 34 χρόνων και την ανάγκη το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων να καταδικάσουν τις απειλές σε βάρος του πρύτανη.

Στη συνέχεια, ο κ. Θεοδωρικάκος παρουσίασε το σχέδιο του Υπουργείου για μια σύγχρονη, ανθρώπινη και αποτελεσματική Αστυνομία επ’ ωφελεία της κοινωνίας.

Υπογράμμισε, ότι ενισχύεται η παρουσία της Αστυνομίας στις γειτονιές για να αισθάνονται ασφάλεια οι πολίτες. Αναφέρθηκε επίσης, σε σύγχρονα φαινόμενα βίας όπως η ενδοοικογενειακή και το ηλεκτρονικό έγκλημα και το σχέδιο αντιμετώπισή τους που εφαρμόζει η Ελληνική Αστυνομία.

