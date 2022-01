Life

Εβδομάδα επιστροφών στον ΑΝΤ1

Ο ΑΝΤ1 έκλεισε το 2021 με πρωτιά στην τηλεθέαση, ενώ και το 2022 αναμένεται να είναι μια δυνατή, συναρπαστική και πλούσια χρονιά.

Από σήμερα Δευτέρα 10 Ιανουαρίου, τα αγαπημένα προγράμματα του ΑΝΤ1 επιστρέφουν, μετά τις γιορτές, στον τηλεοπτικό αέρα του καναλιού και δίνουν ραντεβού με τους τηλεθεατές.

Στις 16:30, ο εκρηκτικός Μάρκος Σεφερλής, με τον ξεχωριστό του τρόπο, φέρνει ξανά καθημερινά αντιμέτωπες παρέες στο «5Χ5».

Στις 17:30, η καθημερινή δραματική σειρά «Ήλιος» έρχεται με νέα επεισόδια, καταιγιστικό σενάριο, ξεχωριστή σκηνοθεσία και δυνατό καστ.

Στις 20:00, οι «Ράδιο Αρβύλα», ο Αντώνης Κανάκης με τους Γιάννη Σερβετά και Χρήστο Κιούση, έρχονται ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη, για να σατιρίσουν, όπως μόνο αυτοί ξέρουν, την πολιτική, κοινωνική και τηλεοπτική επικαιρότητα.

Στις 22:15, συνεχίζεται ο Γ’ κύκλος των «Άγριων Μελισσών», της σειράς των δυνατών συγκινήσεων και των καθηλωτικών ερμηνειών που έφερε και πάλι την ελληνική Μυθοπλασία σε πρώτο πλάνο.

Στις 23:45 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου θα φιλοξενήσει και πάλι ξεχωριστούς καλεσμένους για να παίξουν και να μιλήσουν για όλα στο «The 2Night Show».

Την Τετάρτη 12 Ιανουαρίου, στις 22:15, ξεκινά το «42°C», ένα δυνατό ερωτικό-ψυχολογικό θρίλερ με πλοκή που κόβει την ανάσα, διαδοχικές ανατροπές, μυστικές σχέσεις και αναπάντητα ερωτήματα. Η σειρά θα προβληθεί την Τετάρτη 12/1, την Πέμπτη 13/1, την Τετάρτη 19/1 και την Πέμπτη 20/1, στις 22:15.

Την Πέμπτη 13 Ιανουαρίου, στις 23:45, το «Ενώπιος Ενωπίω» και ο Νίκος Χατζηνικολάου υποδέχονται ξανά πρόσωπα που ξεχωρίζουν για την αλήθεια και τη διαδρομή τους.

Την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου, στις 20:00, το «VINYΛΙΟ», η αγαπημένη και ξεχωριστή εκπομπή της τηλεόρασης, επιστρέφει με συναίσθημα, νοσταλγία και χιούμορ.

Στις 24:00, το «Special Report» με τους Τάσο Τέλλογλου, Αντώνη Φουρλή, Μαρία Σαράφογλου και Γιάννη Παπαδόπουλο έρχεται με νέες μεγάλες έρευνες και αποκλειστικές συνεντεύξεις για να ρίξει φως στα όσα γνωστά και άγνωστα διαδραματίζονται γύρω μας.

