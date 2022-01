Τοπικά Νέα

Κορονοϊός - Αλεξανδρούπολη: Νοσηλεύονται 2 βρέφη

Σύμφωνα με μελέτη επιστημόνων του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC),τα βρέφη έως δύο μηνών και οι έφηβοι 12-17 ετών είναι οι δύο ηλικιακές ομάδες παιδιών που κινδυνεύουν περισσότερο να χρειαστούν νοσηλεία μετά από λοίμωξη Covid-19.

Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, νοσηλεύονται δύο βρέφη συνοδευόμενα από της μητέρες τους.

Όπως αναφέρει το pameevro.gr, συνολικά, 5 ασθενείς νοσηλεύονται στη ΜΕΘ και άλλοι 15 στις απλές κλίνες covid.

Εν τω μεταξύ, την Κυριακή έφυγε από τη ζωή, από επιπλοκές του κορονοϊού, ένας ασθενής.

Τι αναφέρεται σε μελέτη του ECDC για τη νόσηση και νοσηλεία στα παιδιά και τα βρέφη

Κατά μέσο όρο, στις ηλικίες 0-17 ετών, ένα παιδί στα 100 περίπου θα εισαχθεί στο νοσοκομείο αν κολλήσει κορονοϊό.

Οι ερευνητές, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο Eurosurveillance, ανέλυσαν στοιχεία από δέκα ευρωπαϊκές χώρες (μεταξύ των οποίων η Κύπρος, αλλά όχι η Ελλάδα) για την περίοδο Αυγούστου 2020-Οκτωβρίου 2021 (όταν ακόμη δεν είχε εμφανιστεί η νέα παραλλαγή Όμικρον).

Από τα περίπου 820.000 συνολικά επιβεβαιωμένα συμπτωματικά κρούσματα Covid-19 σε παιδιά έως 17 ετών, τα 9.611 (ποσοστό 1,2% ή περίπου ένα στα 100) χρειάστηκαν νοσηλεία, τα 640 (το 0,08% των κρουσμάτων και σχεδόν το 7% των νοσηλευθέντων παιδιών) χρειάστηκαν εισαγωγή σε μονάδα εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) και τα 84 (0,01%) τελικά πέθαναν.

Οι ερευνητές ανέφεραν ότι "τα περισσότερα παιδιά με συμπτωματική νόσο Covid-19 έχουν πολύ μικρό κίνδυνο θανάτου ή νοσηλείας". Για κάθε 10.000 παιδιατρικά περιστατικά με συμπτώματα Covid-19, εκτιμάται ότι περίπου 117 χρειάζονται νοσηλεία, οκτώ εισαγωγή σε ΜΕΘ και ένα πεθαίνει (με βάση τουλάχιστον όσα ίσχυαν πριν την εμφάνιση της Όμικρον).

Η ανάλυση συμπέρανε ότι η νεότερη ηλικιακή ομάδα έως δύο μηνών έχει τον μεγαλύτερο κίνδυνο νοσηλείας λόγω Covid-19. Ο κίνδυνος μειώνεται στη συνέχεια έως την ηλικία των εννέα ετών και αυξάνεται ξανά στις ηλικίες 12 έως 17 ετών.

Ο κίνδυνος σοβαρής έκβασης της Covid-19 είναι μεγαλύτερος στα παιδιά με υποκείμενα νοσήματα όπως καρκίνο και διαβήτη. Η πιθανότητα για νοσηλεία, εισαγωγή σε ΜΕΘ και θάνατο είναι αντίστοιχα αυξημένος κατά επτά, εννέα και 27 φορές για τα παιδιά που έχουν τουλάχιστον μια συννοσηρότητα.

Όμως η μεγάλη πλειονότητα (σχεδόν το 84%) των νοσηλευομένων παιδιών με Covid-19 δεν έχει κανένα υποκείμενο νόσημα, πράγμα που σημαίνει ότι κατά τα άλλα υγιή παιδιά μπορούν κάλλιστα να χρειαστούν νοσοκομείο, αν μολυνθούν από τον κορονοϊό.

Οι ερευνητές επεσήμαναν ότι μετά τον Ιούλιο φέτος τα παιδιατρικά κρούσματα εμφανίζουν μεγάλη αύξηση, κυρίως εξαιτίας της επικράτησης της Δέλτα. Τι ακριβώς θα συμβεί λόγω της πολύ πιθανής επικράτησης της Όμικρον, μένει να φανεί.

Καθώς μόνο το 15,2% των παιδιών έως 18 ετών είχαν έως το τέλος Νοεμβρίου εμβολιαστεί πλήρως στην Ευρώπη (με τα ποσοστά να κυμαίνονται ανά χώρα από μόνο 1% έως 29%), οι επιστήμονες του ECDC επισημαίνουν ότι αυτοί οι μεγάλοι αριθμοί ανεμβολίαστων παιδιών που πιθανώς θα εκτεθούν πλέον στον κορονοϊό, εκτιμάται ότι θα οδηγήσουν σε αύξηση του απόλυτου αριθμού παιδιών, τόσο με υποκείμενα νοσήματα όσο και χωρίς, τα οποία θα νοσήσουν βαριά με Covid-19.

Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να επιταχυνθεί ο εμβολιασμός στα παιδιά, ενώ μπορεί να προοιωνίζει και επιβάρυνση του συστήματος υγείας.

