Οικονομία

Τέλη κινητής τηλεφωνίας: Άνοιξε η πλατφόρμα - Πώς κάνουν αίτηση για απαλλαγή οι συνδρομητές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μέσω του mobilefees.gov.gr οι αιτήσεις για την απαλλαγή των νέων 15-29 ετών, από τα τέλη κινητής και καρτοκινητής τηλεφωνίας. Βήμα - Βήμα η διαδικασία.

Απαλλαγή από τα τέλη κινητής και καρτοκινητής τηλεφωνίας μπορούν να έχουν από σήμερα οι νέοι ηλικίας 15-29 ετών, καθώς τα υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονομικών έθεσαν σε λειτουργία το mobilefees.gov.gr.

ην πλατφόρμα υλοποίησε η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης με τη συνδρομή της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Μέσω αυτής, οι νέοι ηλικίας 15-29 ετών μπορούν να δηλώσουν το κινητό τους τηλέφωνο στο Μητρώο Δικαιούχων Απαλλαγής Τελών Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας και Καρτοκινητής Τηλεφωνίας (Μη.Δ.Α.Τε.), ώστε να απαλλάσσονται από τα τέλη κινητής και καρτοκινητής.

Η εγγραφή στο Μητρώο είναι ιδιαίτερα απλή και ολοκληρώνεται με τη δήλωση του ΑΜΚΑ (ή ΠΑΑΥΠΑ), του αριθμού κινητού του δικαιούχου και του παρόχου στον οποίο λειτουργεί ο αριθμός κινητού τηλεφώνου προς απαλλαγή τελών.

Η είσοδος στο mobilefees.gov.gr γίνεται μέσω κωδικών Taxisnet:

είτε του δικαιούχου, αν αυτός είναι ενήλικας (18-29 ετών),

είτε εκείνου που έχει την επιμέλεια του δικαιούχου, αν αυτός είναι ανήλικος (15-17). Η σχέση επιμέλειας ελέγχεται αυτόματα, κατόπιν διασταύρωσης με το Μητρώο Πολιτών ή εναλλακτικά με το έντυπο Ε1 της πιο πρόσφατης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Με την ολοκλήρωση της υποβολής της αίτησης στο Μητρώο, ο πάροχος υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας ενημερώνεται αυτόματα για την εφαρμογή της απαλλαγής κατά την έκδοση λογαριασμού ή την ανανέωση χρόνου ομιλίας, χωρίς να απαιτείται κάποια άλλη ενέργεια από πλευράς του δικαιούχου. Σε περίπτωση μεταφοράς του αριθμού σε άλλη εταιρεία (φορητότητα), ο νέος πάροχος ενημερώνεται αυτόματα μέσω του Μητρώου ότι ο συγκεκριμένος αριθμός δικαιούται απαλλαγής. Τέλος, αυτόματα θα γίνεται και η διακοπή της απαλλαγής για δικαιούχους που συμπληρώνουν το 29ο έτος.

Σημειώνεται ότι κάθε δικαιούχος μπορεί να καταχωρήσει έναν αριθμό κινητού τηλεφώνου για να αιτηθεί απαλλαγή. Ανά πάσα στιγμή, ο δικαιούχος μπορεί να διαγράψει την αίτηση απαλλαγής σε έναν αριθμό και να την ενεργοποιήσει σε άλλον που έχει στην κατοχή του, εφόσον το επιθυμεί. Οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν περισσότερες από μία αιτήσεις σε περίπτωση που έχουν περισσότερους από έναν δικαιούχους υπό την επιμέλειά τους.

Η δυνατότητα εγγραφής στο Μητρώο θα δίνεται σταδιακά, αρχής γενομένης από τη Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2022, με βάση το καταληκτικό ψηφίο του ΑΦΜ του αιτούντος, ως εξής:

10 Ιανουαρίου 2022: ενεργοποίηση ΑΦΜ με καταληκτικό ψηφίο 0

11 Ιανουαρίου 2022: ενεργοποίηση ΑΦΜ με καταληκτικό ψηφίο 1

12 Ιανουαρίου 2022: ενεργοποίηση ΑΦΜ με καταληκτικό ψηφίο 2

13 Ιανουαρίου 2022: ενεργοποίηση ΑΦΜ με καταληκτικό ψηφίο 3

14 Ιανουαρίου 2022: ενεργοποίηση ΑΦΜ με καταληκτικό ψηφίο 4

15 Ιανουαρίου 2022: ενεργοποίηση ΑΦΜ με καταληκτικό ψηφίο 5

16 Ιανουαρίου 2022: ενεργοποίηση ΑΦΜ με καταληκτικό ψηφίο 6

17 Ιανουαρίου 2022: ενεργοποίηση ΑΦΜ με καταληκτικό ψηφίο 7

18 Ιανουαρίου 2022: ενεργοποίηση ΑΦΜ με καταληκτικό ψηφίο 8

19 Ιανουαρίου 2022: ενεργοποίηση ΑΦΜ με καταληκτικό ψηφίο 9

Οι δικαιούχοι που δεν διαθέτουν κωδικούς Taxisnet ή οι πολίτες που υποβάλλουν αίτηση για ανήλικο δικαιούχο και η σχέση επιμέλειας δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί με ηλεκτρονική διασταύρωση, μπορούν να απευθυνθούν στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών για να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους στο Μητρώο. Η υποβολή των αιτήσεων στα ΚΕΠ θα είναι διαθέσιμη από την 20ή Ιανουαρίου 2022.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έρχεται να συμπληρώσει το νέο, ενιαίο και σταθερό τέλος κινητής και καρτοκινητής τηλεφωνίας ύψους 10%, που ισχύει για όλους από την 1η Ιανουαρίου 2022. Υλοποιείται, έτσι, πλήρως η δέσμευση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για μείωση της φορολογίας στις τηλεπικοινωνίες, όπως την εξήγγειλε στην ομιλία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τον Σεπτέμβριο του 2021. Το μέτρο συμβάλλει στην ελάφρυνση νοικοκυριών και επιχειρήσεων από τα φορολογικά βάρη, με στόχο την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και τη βελτίωση των προοπτικών όλων των πολιτών, και ιδίως των νέων.

Ειδήσεις σήμερα:

Εβδομάδα επιστροφών στον ΑΝΤ1

Καιρός - “Διομήδης”: Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για ισχυρή κακοκαιρία

Μπομπ Σάγκετ: Νεκρός ο διάσημος ηθοποιός