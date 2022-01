Life

“Ελλάδα έχεις Ταλέντο”: Λαμπερή πρεμιέρα με πρωτιά

Το διασημότερο σόου στον πλανήτη, επέστρεψε στον ΑΝΤ1 σε μια βραδιά με ψυχή, λάμψη, φαντασία, μαγεία, χαρά, συγκίνηση και μοναδικές στιγμές!



Το «Ελλάδα έχεις Ταλέντο», το διασημότερο σόου στον πλανήτη, επέστρεψε στον ΑΝΤ1 σε μια βραδιά με ψυχή, λάμψη, φαντασία, μαγεία, χαρά, συγκίνηση και μοναδικές στιγμές!

Το Σάββατο 8 Ιανουαρίου το «Ελλάδα έχεις Ταλέντο» έκανε πρεμιέρα με πρωτιά στην τηλεθέαση στη ζώνη προβολής του. Στο δυναμικό κοινό 18-54 σημείωσε 21,6% με 1,1 μονάδες διαφορά από τον ανταγωνισμό, ενώ σε τέταρτο (20:45-21:00) έφτασε το 29%. Υψηλές πτήσεις κατέγραψε τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες, όπου σε επιμέρους κοινά (25-44) άγγιξε το 30,3% και το 21,9%, αντίστοιχα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το «Ελλάδα έχεις Ταλέντο» παρακολούθησαν για τουλάχιστον 1’ στο σύνολο κοινού 3.129.880 τηλεθεατές.

Οι ξεχωριστοί Γρηγόρης Αρναούτογλου, Τάκης Ζαχαράτος, Έλενα Χριστοπούλου και Κρυσταλλία Ρήγα κάθισαν στις καρέκλες της κριτικής επιτροπής και έδωσαν τα ΝΑΙ, αλλά και τα ΟΧΙ τους στους συμμετέχοντες, ενώ ο Νικόλας Ράπτης και ο Σταύρος Σβήγκος, παρουσίασαν το βραβευμένο οικογενειακό σόου δίνοντας μία απολαυστική και ξεχωριστή νότα.

Ένα απολαυστικό ταξίδι ξεκίνησε, με τη φάση των οντισιόν μέσα από την οποία θα προκριθούν όσοι θα πάρουν το εισιτήριο για τους ημιτελικούς με τελικό προορισμό τον Τελικό και την ανάδειξη του μεγάλου νικητή, ο οποίος θα κερδίσει τον τίτλο, αλλά και το χρηματικό έπαθλο των 50.000 ευρώ.

ΟΣΑ ΕΙΔΑΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ…

Η πρεμιέρα του «Ελλάδα έχεις Ταλέντο» τα είχε όλα! Streetdance χορευτικές φιγούρες που εντυπωσίασαν τους κριτές, ένα κωμικό δίδυμο από την Ιαπωνία που «παίζει» με την κοιλιά του και βάζει τον Γρηγόρη Αρναούτογλου σε… πειρασμό να τους ακολουθήσει, ένα μάγο που συστήνεται μέσα από ένα απλό τρικ που όμως εξελίσσεται σε μια συγκλονιστική προσωπική ιστορία, αλλά και έναν illusionist-δεξιοτέχνη των αποδράσεων, που ήρθε κατευθείαν από τη Νορβηγία και έκοψε την ανάσα σε κοινό και κριτές. Ένας φαρσέρ έστησε μια εντυπωσιακή φάρσα on air εκπλήσσοντας τους κριτές, ένας κρητικός λαουτιέρης τους ξάφνιασε όλους με την ανατρεπτική μουσική του, αλλά και 3 αδέρφια (7, 5 και 4 ετών), που θεωρούνται ήδη δεξιοτέχνες του MotoCross, έδωσαν πολλά…γκάζια στη σκηνή του «Ελλάδα Έχεις Ταλέντο»!

Ακολούθησε ένα ντουέτο, όχι μόνο στη σκηνή αλλά και στη ζωή, που έχει εφεύρει το HoloGrand piano, ένας αυτοδίδακτος χορευτής ο οποίος με σύμμαχο το χαμόγελό του, αλλά και τη χορογραφία του τα έδωσε όλα πάνω στη σκηνή, καθώς και δυο κολλητές φίλες που παρουσίασαν ένα σύνθετο act με στοιχεία pole dancing και aerial show με στεφάνι. Ένα χορευτικό γκρουπ, με αρκετές διακρίσεις στο ενεργητικό του, εμφανίστηκε με μία δυναμική χορογραφία, ενώ στο τέλος η σκηνή γέμισε με αλεύρι και τις χορευτικές δεξιότητες μιας 28χρονης που κάθε της κίνηση έμοιαζε με μια μικρή έκρηξη!

Το 2ο επεισόδιο του «Ελλάδα Έχεις Ταλέντο» έρχεται το Σάββατο 15 Ιανουαρίου στις 20:00 και θα είναι συγκλονιστικό!

