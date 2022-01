Life

“The 2Night Show”: Αλκαίος - Χριστοπούλου κάνουν… ποδαρικό (εικόνες)

Εκλεκτή συντροφιά με ξεχωριστούς καλεσμένους θα μας κρατήσει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, στην αρχή της εβδομάδας.

Απόψε στις 23:45, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο πρώτο «The 2Night Show» για το 2022 τον Γιώργο Αλκαίο.

Ο αγαπημένος τραγουδιστής, σε μία από τις σπάνιες εμφανίσεις του, αποκαλύπτει τους λόγους που αποφάσισε πριν 12 χρόνια να πουλήσει το σπίτι του, να εγκαταλείψει το τραγούδι και να μετακομίσει μόνιμα στη Μήλο.

Γιατί επέλεξε το συγκεκριμένο νησί και πώς βίωσε αυτή την αλλαγή στη ζωή του; Τι ανακάλυψε για τον εαυτό του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας; Ποια είναι η αλήθεια πίσω από την αλλαγή του ονόματός του; Τέλος, εξηγεί γιατί δεν θέλει να ξανανέβει σε πίστα και μιλάει για τα επόμενα επαγγελματικά του βήματα.

Ποδαρικό στο «The 2night Show» κάνει και η Έλενα Χριστοπούλου. Η σιδηρά κυρία της showbiz, κάνει τον δικό της απολογισμό, για το 2021 και θυμάται στιγμές από την εποχή που έκανε διαφορετικές δουλειές για να επιβιώσει.

Πώς κατάφερε να φτάσει στον λαμπερό κόσμο της τηλεόρασης και γιατί νιώθει ότι επαγγελματικά δεν χρωστάει σε κανέναν; Γιατί πιστεύει ότι η συμμετοχή της στο «Ελλάδα έχεις Ταλέντο» την έχει αλλάξει;

Ποια πρόταση του συντρόφου της αρνήθηκε και γιατί; Τέλος, μιλάει για το όνειρό της που έγινε πραγματικότητα και ομολογεί τον έρωτά της για την τηλεόραση.

«The 2night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Απόψε στις 23:45 και κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη.

Συντελεστές:

Executive Producer : Αγλαΐα Λάτσιου

Αγλαΐα Λάτσιου Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Σπύρος Λέπουρας Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Νάνσυ Αντωνίου Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

#The2NightShow

