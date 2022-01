Κοινωνία

Κηφισιά: Συμμορία επιτέθηκε και χτύπησε ανήλικους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένας 14χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο μετά την επίθεση που δέχτηκε.



Ένα ακόμη περιστατικό επίθεσης σε παρέα ανηλίκων σημειώθηκε, αυτή τη φορά στην περιοχή της Κηφισιάς, αργά το βράδυ του περασμένου Σαββάτου.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, συμμορία περίπου 20 ατόμων, λίγο μετά τις 22:30, επιτέθηκε σε τετραμελή παρέα ανηλίκων που βάδιζαν στη λεωφόρο Κηφισίας, για να τους ληστέψουν.

Οι δύο ανήλικοι κατάφεραν να διαφύγουν, ενώ οι δράστες χτύπησαν τους άλλους δύο και τους πήραν το κινητό τηλέφωνό τους.

Ο ένας από τους δύο 14χρονους που δέχθηκαν την επίθεση, διακομίστηκε σε νοσοκομείο.

Η ΕΛΑΣ διενεργεί έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Ειδήσεις σήμερα:

Anagnorisi.emvolio.gov.gr: η πλατφόρμα για δήλωση εμβολιασμών στο εξωτερικό

Κορονοϊός - Αλεξανδρούπολη: Νοσηλεύονται 2 βρέφη

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Δευτέρας