Κορονοϊός - Θεοδωρίδου: διευκρινίσεις για τα εμβόλια σε παιδιά

Τι είπε η Πρ. της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού για τις αυξημένες περιπτώσεις εμφάνισης διαβήτη, αλλά και πότε πρέπει να κάνουν εμβόλιο παιδιά που έχουν νοσήσει από κορονοϊό.

«Έχουν χαθεί εκατομμύρια ώρες εκπαιδευτικής λειτουργίας. Το 2022 δεν μπορεί να είναι ένας χρόνος με κλειστά σχολεία. Παιδιά και γονείς ανταποκρίθηκαν πρόθυμα για την διενέργεια selgf test», είπε η Πρόεδρος της Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου, κατά την τακτική ενημέρωση για την πορεία του εμβολιαστικού προγράμματος στην Ελλάδα.

Όπως σημείωσε, «σε άτομα κάτω των 18 ετών δεν υπάρχει σύσταση από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών για τρίτη δόση του εμβολίου, εκτός εάν υπάρχει πρόβλημα ανοσοκαταστολής, χρόνιου νοσήματος ή φαρμάκων».

Επεσήμανε ακόμη ότι «σε εφήβους με διαπιστωμένη λοίμωξη συστήνεται μία δόση εμβολίου μετά από τρεις μήνες, Αν έχει γίνει μια δόση και ακολουθήσει η νόσηση, δεν χρειάζεται άλλη δόση του εμβολίου».

Η Μαρία Θεοδωρίδου τόνισε πως για τα παιδιά 5-11 ετών που εμβολιάστηκαν με το εμβόλιο της Pfizer, μελέτη αποδεικνύει και την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του εμβολίου.

«Είχε επισημανθεί ο σπάνιος κίνδυνος για παιδιά και εφήβους του υπερφλεγμονώδους συνδρόμου. Σύμφωνα με αμερικανική μελέτη, που έρχεται από το CDC, δύο δόσεις του εμβολίου της Pfizer προστατεύουν κατά 91% από το σύνδρομο αυτό», ανέφερε η κ. Θεμιστοκλέους.

Υπογράμμισε πάντως ότι «αλλη μελέτη του CDC, δείχνει αυξημένη καταγραφή διαβήτη σε έφηβους που νόσησαν με κορονοϊό. Βάσει των στοιχειών της μελέτης, η συχνότητα είναι 316 ανά 100.000 σε σχέση με 118 ανά 100.000 χωρίς νόσηση από κορονοϊό. Είναι γνωστό ότι η λοίμωξη από κορονοϊό μπορεί να οδηγήσει σε διαγνώσεις διαβήτη».

Απαντώντας σε ερωτήματα, συμπλήρωσε πως «είναι μια πρώτη δημοσίευση, αλλά είναι από πολύ έγκυρη πηγή. Αναφέρεται σε Διαβήτη Τύπου 1, σε εφήβους κάτω των 15 ετών. Ξέρουμε ότι ο ιός έχει επίδραση στα παγκρεατικά κύτταρα, υπάρχουν άλλες ιδιαιτερότητες, ενώ μπορεί να υπάρχουν και άλλα δεδομένα, όπως η παχυσαρκία, που αποτελεί ένα σταθερό υποκείμενο νόσημα που προκαλεί καταστάσεις που ξεφεύγουν από την ομαλή πορεία του κορονοϊού. Γενικώς, είναι παιδιά που καθυστέρησαν να αναζητήσουν βοήθεια και συνέβαλε και αυτό. Θα πρέπει και οι γονείς και οι έφηβοι να είναι σε εγρήγορση και να έχουν την υπόνοια για την εμφάνιση διαβήτη».

Αναφορικά με το ενδεχόμενο να υπάρξει τέταρτη δόση εμβολίου έναντι του κορονοϊού, η κ. Θεοδωρίδου ανέφερε επιστημονικά δεδομένα σύμφωνα με την οποία η ενίσχυση του οργανισμού με την τρίτη δόση είναι επαρκής και έναντι της Όμικρον, επαναλαμβάνοντας ότι όλες οι χώρες έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους στην διενέργεια της τρίτης δόσης.

Σε ότι αφορά την ανακοίνωση των φαρμακευτικών εταιρειών ότι ετοιμάζουν τέταρτη δόση του εμβολίου, η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών είπε πως δεν συνάδει κάτι τέτοιο με την εικόνα που υπάρχει σήμερα και τέτοια εξέλιξη θα σήμαινε μια μεγάλη μεταστροφή. Η Όμικρον έχει κάνει μια τέτοια πορεία και με ήπια νόσηση που δεν δικαιολογεί τέτοιες εκτιμήσεις, ωστόσο μιλούμε για μεταλλάξεις και δεν ξέρουμε τι μπορεί να υπάρξει στο μέλλον. Πάντως σε ότι αφορά την Όμικρον, επιβεβαιώθηκαν οι αρχικές αναφορές για την Όμικρον, ότι μπορεί να έχει μεγαλύτερη μεταδοτικότητα, αλλά προκαλεί ηπιότερη νόσηση. Ας κρατήσουμε αυτήν την αισιόδοξη πορεία».

Κατέληξε λέγοντας πως «η χορήγηση της τρίτης δόσης, μαζί με τον εμβολιασμό με την πρώτη δόση όσων είναι ανεμβολίαστοι, αποτελεί τον πρωταρχικό και κύριο στόχο του εμβολιαστικού μας προγράμματος».

Ακόμη, ερωτηθείσα σχετικώς, η Μαρία Θεοδωρίδου είπε πως «δεν έχουμε ενδείξεις ότι έχει αρχίσει επιδημία γρίπης διεθνώς. Στην χώρα μας είναι σποραδικά τα περιστατική. Έχει αυξηθεί ο αριθμός των κρουσμάτων, αλλά όχι τόσο που να φοβόμαστε ότι έχουμε επί θύραις μια επιδημία γρίπης».

