Κοινωνία

Άγιος Παντελεήμονας: Ένταση στο κέντρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις. Πληροφορίες κάνουν λόγο για έναν τραυματία.

Ένταση προκλήθηκε λίγο μετά τις 19:00, στο κέντρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην οδό Αλκιβιάδου στον Άγιο Παντελεήμονα.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. προκλήθηκε ένταση για άγνωστους έως αυτή τη στιγμή λόγους ενώ στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις.

Από την αστυνομία δεν έχουν αναφερθεί έως αυτήν την στιγμή προσαγωγές ή τραυματισμοί.

Ωστόσο, πληροφορίες κάνουν λόγο για έναν τραυματία, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσκομείο.

Ειδήσεις σήμερα:

Χανιά: Ατύχημα με μαχητικό αεροσκάφος F-16

Γαλιατσάτος στον ΑΝΤ1: Πως θα γίνει “κρύωμα” ο κορονοιός;

“Το Πρωινό” - Αμβρόσιος: Τα πρώτα πλάνα από τους αφορισμούς (βίντεο)