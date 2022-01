Κοινωνία

Κορονοϊός - Φοιτητές: νέα “Εξεταστική” για όσους είναι σε καραντίνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε και ποιοι θα έχουν δεύτερη ευκαιρία για να δώσουν εξετάσεις σε μαθήματα. Τι αναφέρει ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας.

(εικόνα αρχείου)

Σε ανακοίνωση του Υπ. Παιδείας, αναφέρονται τα εξής:

«Δυνατότητα να εξεταστούν στα μαθήματα που είχαν δηλώσει και δεν εξετάστηκαν λόγω νόσησης από Sars-Cov 2 θα έχουν οι φοιτητές σύμφωνα με την Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά το τέλος της εξεταστικής περιόδου ή σε άλλη ημερομηνία. Η διενέργεια εξετάσεων κατά την εξεταστική περίοδο του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 πραγματοποιείται με φυσική παρουσία.

Οι φοιτητές που νοσούν με λοίμωξη, δεν θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις για όσο χρονικό διάστημα βρίσκονται σε απομόνωση σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον υγειονομικό πρωτόκολλο απομόνωσης. Η απουσία τους λόγω νόσησης θα προκύπτει μέσω της καταγραφής τους στην πλατφόρμα edupass. Όλοι οι φοιτητές που προσέρχονται στο Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. για τη συμμετοχή τους σε γραπτές ή προφορικές εξετάσεις υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση στην πλατφόρμα edupass (https://edupass.gov.gr), εάν δεν έχουν ήδη υποβάλει σχετική δήλωση κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου. Οι συγκεκριμένοι φοιτητές θα εξεταστούν στα μαθήματα στα οποία υποχρεωτικώς απουσίαζαν, σε άλλη ημερομηνία που θα οριστεί με επιμέλεια του διδάσκοντος.

Η συμμετοχή στις εξετάσεις πραγματοποιείται υποχρεωτικά κατόπιν επίδειξης ενός εκ των κάτωθι: πιστοποιητικού εμβολιασμού, πιστοποιητικού νόσησης, βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου, εξέτασης PCR έως εβδομήντα δύο (72) ωρών ή εξέτασης rapid test έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν την προβλεπόμενη ώρα έναρξης της εξέτασης του μαθήματος.

Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης για όλους τους συμμετέχοντες σε αυτή, ενώ συστήνεται η χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή ΚN95) ή εναλλακτικά διπλής μάσκας.

Η υπευθυνότητα που έχει επιδείξει το σύνολο της πανεπιστημιακής κοινότητας μέσω του μαζικού εμβολιασμού αποτελεί παράδειγμα για την υπόλοιπη ελληνική κοινωνία. Ο εμβολιασμός παραμένει η καλύτερη ασπίδα μας στην αντιμετώπιση της πανδημίας».

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Δευτέρας

Anagnorisi.emvolio.gov.gr: η πλατφόρμα για δήλωση εμβολιασμών στο εξωτερικό

“Το Πρωινό” - Αμβρόσιος: Τα πρώτα πλάνα από τους αφορισμούς (βίντεο)