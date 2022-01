Υγεία - Περιβάλλον

Παίδων Πεντέλης: Mega εμβολιαστικό κέντρο για πρώτη φορά σε νοσοκομείο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στόχος η ταχύτερη δυνατή εμβολιαστική θωράκιση των παιδιών 5 - 11 ετών. Τι δήλωσε η Μίνα Γκάγκα.



Στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης - όπου αναμένεται να λειτουργήσει mega εμβολιαστικό κέντρο για παιδιά - βρέθηκε το απόγευμα της Δευτέρας η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα.

Όπως είπε, σύμφωνα με το σχεδιασμό, και με στόχο την ταχύτερη δυνατή εμβολιαστική θωράκιση των παιδιών 5 - 11 ετών, το εμβολιαστικό κέντρο στο Παίδων Πεντέλης, θα διαθέτει περισσότερες από 10 εμβολιαστικές γραμμές.

Είναι η πρώτη φορά, τόνισε, από την αρχή του προγράμματος εμβολιασμού, που ένα mega εμβολιαστικό κέντρο εγκαθίσταται σε νοσηλευτική δομή και λειτουργεί παράλληλα με αυτή.

"Το νοσοκομείο θα εξακολουθήσει να λειτουργεί πλήρως, να δέχεται τακτικά περιστατικά, για νοσηλείες, χειρουργεία και τακτικά ιατρεία. Η φροντίδα των μικρών ασθενών θα συνεχιστεί απρόσκοπτα σε όλα τα τμήματα του νοσοκομείου, ενώ θα εξυπηρετούνται και όσα επείγοντα περιστατικά φτάνουν στο Νοσοκομείο", ανέφερε η κ. Γκάγκα.

Πρόσθεσε ότι οι κτιριακές εγκαταστάσεις του Παίδων Πεντέλης προσφέρονται για την παράλληλη λειτουργία νοσηλευτικών και εμβολιαστικών δραστηριοτήτων, ενώ διαθέτουν και χώρο στάθμευσης για την καλύτερη εξυπηρέτηση γονέων και παιδιών.

Η κα Γκάγκα είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με εκπροσώπους όλων των τμημάτων για το σχέδιο αναβάθμισης του Νοσοκομείου.

Στη συνέχεια, συμμετείχε σε σχετική σύσκεψη στην οποία συμμετείχαν η υφυπουργός, αρμόδια για θέματα Ψυχικής Υγείας, Ζωή Ράπτη, η δήμαρχος Πεντέλης Δήμητρα Κεχαγιά, ο διοικητής του Σισμανόγλειου Νοσοκομείου Ηλίας Δαλαΐνας, η αναπληρώτρια διοικήτρια του Παίδων Πεντέλης Τούλα Κατοίκου και η διευθύντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Κωνσταντίνα Μαμούρα.

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία “Διομήδης”: Μήνυμα του 112 για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα

Κορονοϊός - Φοιτητές: νέα “Εξεταστική” για όσους είναι σε καραντίνα

Μάνδρα: Διακόπηκε η δίκη λόγω κορονοϊού