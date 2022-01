Κοινωνία

Χανιά: Έχασε το μάτι του σε τσακωμό με νεαρούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η συμπλοκή είχε οδυνηρή κατάληξη για τον άνδρα. Πληροφορίες και για τραυματισμό τρίτου προσώπου που προσπάθησε να χωρίσει τα δυο “στρατόπεδα”

Ο εορτασμός της ημέρας των Φώτων εξελίχθηκε σε δράμα για έναν άνδρα 47χρόνων ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες έχασε το μάτι του μετά από ξυλοδαρμό.

Το περιστατικό συνέβη σε χωριό του δήμου Πλατανιά στα Χανιά, κατά τη διάρκεια καβγά στον οποίο φέρεται σύμφωνα με πληροφορίες να ενεπλάκησαν 4 άτομα, εκ των οποίων ένας 23χρονος, δυο 21χρονοι και ένας 47χρονος.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου ο 23χρονος φέρεται να επιτέθηκε στον 47χρονο με αποτέλεσμα να του προκαλέσει πολύ σοβαρή βλάβη στο ένα μάτι και να το χάσει.

Μάλιστα φαίνεται ότι τραυματίστηκε και ένα άλλο άτομο που επιχείρησε να παρέμβει.

Ο 47χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ενώ η αστυνομία ερευνά την υπόθεση και έχει σχηματιστεί δικογραφία.

Πηγή: flashnews.gr





Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός - “Διομήδης”: Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για ισχυρή κακοκαιρία

“Ελλάδα έχεις Ταλέντο”: Λαμπερή πρεμιέρα με πρωτιά

Μητσοτάκης: Το θραύσμα “Fagan” μήνυμα στο Βρετανικό Μουσείο για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα