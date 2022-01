Παράξενα

Ιερόσυλοι αφόδευσαν σε εικόνα της Παναγίας! (βίντεο)

Λίγο νωρίτερα οι δράστες κατέστρεψαν προσκυνητάρι αφιερωμένο στην μνήμη παιδιού που έφυγε από την ζωή σε ηλικία 14 ετών.

Αποτροπιασμό προκαλεί η απίστευτη αθλιότητα που διαπράχθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 8 Ιανουαρίου 2022 στο κέντρο της Αθήνας.

Όπως γνωστοποίησε ο Διάκονος Μιχαήλ Σούμπασης, σε βίντεο που κοινοποίησε στην ιστοσελίδα ekklisiaonline.gr, άγνωστοι κατέστρεψαν προσκυνητάρι που ήταν αφιερωμένο σε παιδί που έχασε τη ζωή του στα 14 χρόνια του.

Σαν να μην έφτανε αυτό, οι ιερόσυλοι αφόδευσαν σε εικόνα της Παναγίας!

Το συμβάν έλαβε χώρα έξω από πολυκατοικία, σε κάθετο της οδού Αχαρνών κοντά στον Άγιο Ελευθέριο.

Οι κάτοικοι της περιοχής προχώρησαν σε καταγγελία του περιστατικού στις Αρχές.

