“Special Report”: η “πράκτορας” και οι “όμηροι των χάκερ” (εικόνες)

Με δύο δυνατές έρευνες επανακάμπτει η εκπομπή στον ΑΝΤ1, μετά την ανάπαυλα των Εορτών.

Το «SPECIAL REPORT» με τους Τάσο Τέλλογλου, Αντώνη Φουρλή, Μαρία Σαράφογλου και Γιάννη Παπαδόπουλο επιστρέφει στον ΑΝΤ1, την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου, στις 24:00.

«Όμηροι των χάκερ»

Οι κυβερνοεπιθέσεις αποτελούν δημοφιλές θέμα στις ταινίες του Χόλιγουντ. Τι συμβαίνει, όμως, όταν οι ψηφιακοί εκβιαστές «χτυπούν» στην πραγματικότητα; Ο Γιάννης Παπαδόπουλος ερευνά τη διάδοση των ψηφιακών επιθέσεων τύπου ransomware στην Ελλάδα και αποκαλύπτει τι πραγματικά συνέβη όταν χάκερ προσπάθησαν να «αιχμαλωτίσουν» υπολογιστές στα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα και στον Δήμο Θεσσαλονίκης την περασμένη χρονιά, απαιτώντας λύτρα για να απελευθερώσουν τα αρχεία τους. Πώς παραβίασαν τα συστήματα ασφαλείας, πού απέκτησαν πρόσβαση και πώς αντέδρασαν οι υπεύθυνοι; Το «Special Report» ρίχνει φως στις δύο μεγαλύτερες περιπτώσεις «ψηφιακής ομηρίας» που απασχόλησαν τις ελληνικές αρχές τη χρονιά που πέρασε.

Η κάμερα της εκπομπής ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη και συναντά δύο πολίτες που ανυποψίαστοι έπεσαν θύματα κυβερνο-εκβιαστών, αλλά και τον μηχανικό ανάκτησης δεδομένων που τους βοήθησε να αντιμετωπίσουν αυτήν την απειλή. Στην εκπομπή, μιλούν ακόμη ένας Αμερικανός ειδικός «διαπραγματευτής» που αναλαμβάνει για λογαριασμό εταιρειών το δύσκολο κομμάτι της διαπραγμάτευσης με τους χάκερ που απαιτούν λύτρα από τα θύματά τους, αλλά και ένας Έλληνας πρώην χάκερ που είδε το λογισμικό που δημιούργησε να «τρυπώνει» και να διαδίδεται παγκοσμίως σε χιλιάδες υπολογιστές, παρακάμπτοντας τα φίλτρα ασφαλείας μέσου κοινωνικής δικτύωσης.

«Η πράκτορας»

Ήταν η «σκιά» τεσσάρων Αμερικανών προέδρων και των συζύγων τους, για περισσότερα από δώδεκα χρόνια. Η Ελληνοαμερικανίδα Εύη Πούμπουρας, πρώην ειδική πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών, έζησε δίπλα στους πλανητάρχες και τις «Πρώτες Οικογένειες», αναλαμβάνοντας την προστασία τους και την ασφάλειά τους. Συμμετείχε ακόμη σε δύσκολες ανακρίσεις και μυστικές επιχειρήσεις, ενώ τιμήθηκε για τον ηρωισμό της κατά την επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη. Η Πούμπουρας, που έγραψε ένα βιβλίο για την πολύ ενδιαφέρουσα διαδρομή της, σε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στη Μαρία Σαράφογλου, μιλά για τις πολύτιμες εμπειρίες που απέκτησε σε ένα από τα δυσκολότερα και πιο ριψοκίνδυνα επαγγέλματα στον κόσμο, αλλά και για την απόφασή της να αλλάξει καριέρα και να μεταπηδήσει στη δημοσιογραφία. Στην κάμερα του «Special Report», μιλά για τις στιγμές που θυμάται από τη ζωή στο πλευρό των Μπαράκ και Μισέλ Ομπάμα και Τζορτζ και Λώρα Μπους, εξομολογείται τις δυσκολίες στην προστασία του Μπιλ Κλίντον, αλλά και την εμπειρία της στις ομάδες προστασίας Ελλήνων πρωθυπουργών και υψηλών προσώπων.

Συντελεστές: Τάσος Τέλλογλου, Αντώνης Φουρλής, Μαρία Σαράφογλου, Γιάννης Παπαδόπουλος

Αρχισυνταξία: Ιωάννα Λουλούδη

Ιωάννα Λουλούδη Δημοσιογραφική Ομάδα: Λάζαρος Μπέλτσιος, Λίνα Καπετάνιου, Κατερίνα Κοντίνη, Γιάννης Τσακαρισιάνος

Λάζαρος Μπέλτσιος, Λίνα Καπετάνιου, Κατερίνα Κοντίνη, Γιάννης Τσακαρισιάνος Διεύθυνση Παραγωγής: Χριστίνα Φραγκιά

Χριστίνα Φραγκιά Σκηνοθεσία: Κωστής Παπαδάκης