Κορονοϊός – ΗΠΑ: Παγκόσμιο ρεκόρ στον ημερήσιο αριθμό κρουσμάτων

Σοκάρει ο απολογισμός των κρουσμάτων στις ΗΠΑ, που μέσα σε 24 ώρες ξεπέρασαν το 1,1 εκατομμύρια!

Στις ΗΠΑ επιβεβαιώθηκαν χθες Δευτέρα τουλάχιστον 1,13 εκατ. κρούσματα του SARS-CoV-2, κατά υπολογισμούς του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς, δηλαδή ο υψηλότερος αριθμός που έχει καταγράψει οποιαδήποτε χώρα του κόσμου από την εκδήλωση της πανδημίας του νέου κορονοϊού, καθώς η εξάπλωση της πιο μολυσματικής παραλλαγής Όμικρον κάθε άλλο παρά δείχνει να επιβραδύνεται.

Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 1,03 εκατ. και καταγράφηκε την 3η Ιανουαρίου. Είναι συχνό να ανακοινώνονται μεγάλοι αριθμοί μολύνσεων τις Δευτέρες, διότι περιλαμβάνουν κρούσματα που δεν είχαν ανακοινωθεί από τις πολιτειακές αρχές τα σαββατοκύριακα.

Ο μέσος όρος επτά ημερών των κρουσμάτων που επιβεβαιώνονται σε ημερήσια βάση έχει τριπλασιαστεί μέσα σε δύο εβδομάδες: ξεπερνά πλέον τα 700.000 την ημέρα.

Καθώς δεν έχουν ανακοινωθεί στοιχεία από όλες τις πολιτείες, ο τελικός αριθμός μάλλον θα αποδειχθεί ακόμη πιο υψηλός.

Ταυτόχρονα χθες ο αριθμός των ασθενών με την COVID-19 που έχουν εισαχθεί στα νοσοκομεία έφθασε σε ιστορικό υψηλό – έχει διπλασιαστεί μέσα σε τρεις εβδομάδες –, ξεπερνώντας τους 135.000. Το προηγούμενο ρεκόρ (132.051) καταγραφόταν πριν από έναν χρόνο, τον Ιανουάριο του 2021.

Αν και θεωρείται πως η Όμικρον προκαλεί λιγότερο βαριά μορφή της νόσου, αξιωματούχοι των υπηρεσιών δημόσιας υγείας προειδοποιούν πως ο όγκος και μόνο των μολύνσεων υπάρχει κίνδυνος να αυξήσει πολύ την επιβάρυνση των νοσοκομείων, ορισμένα από τα οποία ήδη κάνουν διαλογή, αδυνατώντας να αντιμετωπίσουν τη ραγδαία αύξηση των μολύνσεων και τις ελλείψεις προσωπικού.

Οι θάνατοι εξαιτίας επιπλοκών της COVID-19 κυμαίνονται γύρω στους 1.700 την ημέρα, έχουν αυξηθεί από τους περίπου 1.400 του προηγούμενου διαστήματος, αλλά παραμένουν εντός των επιπέδων του χειμώνα.

Θα χρειαστεί πιθανόν τροποποιημένο εμβόλιο ειδικά για την παραλλαγή Όμικρον, εκτίμησε χθες Δευτέρα ο διευθύνων σύμβουλος της Pfizer, υποσχόμενος ότι η αμερικανική φαρμακευτική βιομηχανία θα έχει ετοιμάσει τέτοιο περί τον Μάρτιο.

