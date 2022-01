Οικονομία

Επιδότηση Πάγιων Δαπανών: Συμψηφισμοί φόρων και εισφορών έως τις 30 Ιουνίου

Βήμα προς βήμα η διαδικασία συμψηφισμού. Οι ΚΑΔ με το μεγαλύτερο συνολικό ποσό ενίσχυσης

Η δυνατότητα συμψηφισμού φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων έως το τέλος Ιουνίου 2022 με τα «κουπόνια» που δεν κατάφεραν να αξιοποιήσουν εντός του 2021 αποτελεί ένα από τα εργαλεία που έχει «επιστρατεύσει» η κυβέρνηση σε μια προσπάθεια να δώσει μικρή ανάσα σε χιλιάδες επιχειρήσεις, υπό την προϋπόθεση ότι είχαν υπαχθεί στο πρόγραμμα επιδότησης παγίων δαπανών.

Με αυτόν τον τρόπο όσοι δεν κατάφεραν το προηγούμενο έτος, και δεν ήταν λίγοι, να αξιοποιήσουν τα «κουπόνια» που έλαβαν, μπορούν πλέον να το κάνουν για φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις που έρχονται εντός των πρώτων μηνών του έτους.

Η ενίσχυση που έχουν λάβει εφαρμόζεται ως έκπτωση από φορολογικές υποχρεώσεις των ετών 2021 και 2022, οι οποίες καθίστανται πληρωτέες από την 1η Ιουλίου 2021 έως και την 30ή Ιουνίου 2022. Το μέρος που αφορά κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών, το ποσό ενίσχυσης, εντάσσεται ως πιστωτικό υπόλοιπο στις μερίδες των δικαιούχων επιχειρήσεων και συμψηφίζεται με τις τρέχουσες ασφαλιστικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις των μισθολογικών περιόδων Ιουνίου 2021 έως και Μαΐου 2022.

Η διαδικασία συμψηφισμού

Βήμα 1: Για τις επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει αίτηση χορήγησης στην πλατφόρμα «myBusinessSupport», προσδιορίζοντας το ποσό που επιθυμούν να διατεθεί για την εξόφληση φορολογικών οφειλών, από την επόμενη ημέρα της υποβολής της αιτήσεων, ελέγχεται καθημερινά από την ΑΑΔΕ, με αυτοματοποιημένο τρόπο, εάν οι δικαιούχες επιχειρήσεις εμφανίζουν στο TAXIS οφειλές φόρων (φόρος εισοδήματος, ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ και λοιποί φόροι) που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν.

Βήμα 2: Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει τέτοιες οφειλές, οι οφειλές αυτές εξοφλούνται αυτόματα με το ποσό επιδότησης παγίων δαπανών που δικαιούται η επιχείρηση, μέχρι την εξάντληση του ποσού αυτού.

Η πλατφόρμα «myBusinessSupport» παρέχει διαρκή ενημέρωση στις επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στην επιδότηση παγίων δαπανών για το αρχικό ποσό που η επιχείρηση επέλεξε να διαθέσει για την εξόφληση των φορολογικών οφειλών, τις υποχρεώσεις που έχουν εξοφληθεί με το ποσό της επιδότησης παγίων δαπανών (είδος φόρου, χρόνος εξόφλησης) αλλά και το υπόλοιπο διαθέσιμο προς εξόφληση ύψος των φορολογικών οφειλών της επιχείρησης.

Είναι χαρακτηριστικό ότι από τις άνω των 30.000 επιχειρήσεων που ήταν οι τελικοί δικαιούχοι του voucher, σχεδόν οι μισές έλαβαν ενίσχυση άνω των 3.730 ευρώ. Μάλιστα το μεγαλύτερο μέρος αυτών δραστηριοποιούνται στον κλάδο της εστίασης.

Οι ΚΑΔ με το μεγαλύτερο συνολικό ποσό ενίσχυσης περιλαμβάνουν:

10.356 επιχειρήσεις εστίασης

4.019 επιχειρήσεις λιανεμπορίου

3.475 επιχειρήσεις καταλυμάτων

1.488 επιχειρήσεις χερσαίων μεταφορών

1.272 επιχειρήσεις χονδρεμπορίου

1.008 επιχειρήσεις αθλητικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων διασκέδασης και ψυχαγωγίας.

