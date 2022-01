Αθλητικά

Τζόκοβιτς: Τι ζήτησε η Πρωθυπουργός της Σερβίας από τον Αυστραλό ομόλογο της

Συνεχίζεται το σίριαλ με την παραμονή του Σέρβου πρωταθλητή στην Αυστραλία και τη συμμετοχή του στο Australia Open.

Η πρωθυπουργός της Σερβίας 'Ανα Μπρνάμπιτς συνομίλησε τηλεφωνικά, αργά χθες βράδυ, με τον πρωθυπουργό της Αυστραλίας Σκοτ Μόρισον για την υπόθεση Τζόκοβιτς και ζήτησε να τύχει δίκαιης αντιμετώπισης από τις αυστραλιανές αρχές ο καλύτερος τενίστας στον κόσμο.

«Η κ. Μπρνάμπιτς ζήτησε από τον Αυστραλό συνάδελφό της να κάνει ότι περνάει από το χέρι του, ώστε ο Νόβακ Τζόκοβιτς να έχει ανθρώπινη και αξιοπρεπή μεταχείριση στην Αυστραλία, για όλη τη διάρκεια της παραμονής του και να γίνουν σεβαστά όλα τα δικαιώματά του», αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο της πρωθυπουργού. Η Αννα Μπρνάμπιτς επανέλαβε την πρόθεση της σερβικής κυβέρνησης να παράσχει κάθε είδους εγγυήσεις για την παραμονή του Τζόκοβιτς στην Αυστραλία, εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Η Πρωθυπουργός της Σερβίας τόνισε ιδιαίτερα «την σημασία που έχει η διασφάλιση για τον Νόβακ Τζόκοβιτς των συνθηκών προπόνησης και φυσικής προετοιμασίας δεδομένου ότι δεν του επετράπη να προπονηθεί τις προηγούμενες ημέρες και το τουρνουά στη Μελβούρνη ξεκινά αυτό το Σαββατοκύριακο». Οι πρωθυπουργοί των δύο χωρών συμφώνησαν να επικοινωνήσουν ξανά τις επόμενες ημέρες για να συζητήσουν διεξοδικά το θέμα.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς δικαιώθηκε εχθές από δικαστήριο της Μελβούρνης και του επετράπη η είσοδος στην Αυστραλία. Ο Σέρβος τενίστας άρχισε ήδη προπονήσεις και δήλωσε ικανοποιημένος που θα μπορέσει να συμμετάσχει στο ΄΄Australian Open΄΄.

Τα μέλη της οικογένειας του έδωσαν εχθές συνέντευξη Τύπου στο Βελιγράδι όπου χαρακτήρισαν νίκη της δικαιοσύνης την απόφαση του δικαστηρίου. Στην συνέντευξη βρέθηκε σε δύσκολη θέση ο αδερφός του Νόβακ, ο Τζόρτε Τζόκοβιτς.

Όταν ρωτήθηκε αν όντως νόσησε ο Νόβακ στις 16 Δεκεμβρίου με δεδομένο ότι στις 17 έκανε δημόσιες εμφανίσεις, απάντησε κάπως άβολα ότι «όλα τα έγραφα που κατέθεσε είναι δημόσια και είναι νόμιμα». Μετά απ’ αυτό η συνέντευξη τύπου διεκόπη κάπως απότομα και τα μέλη της οικογένειας Τζόκοβιτς αποχώρησαν.

Την ίδια στιγμή συνεχίζεται το σίριαλ με την παραμονή του Νόβακ Τζόκοβοτς στην Αυστραλία και τη συμμετοχή του στο Australian Open.

O ομογενής δημοσιογράφος από τη Μελβούρνη, Δημήτρης Μαθέας, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», εξήγησε ότι ακόμη ο αρμόδιος Υπουργός δεν έχει λάβει την τελική του απόφαση για το αν θα δεχτεί την απόφαση του δικαστηρίου ή θα ακυρώσει τη βίζα του Σέρβου πρωταθλητή.

Ένα θέμα έχει δημιουργηθεί με το αν τα δικαιολογητικά που έχει υποβάλλει ο Τζόκοβιτς είναι νόμιμα, καθώς άλλα αποδεικνύουν δημόσιες εμφανίσεις του και ίσως αυτό θα οδηγήσει την Κυβέρνηση της Αυστραλίας στο να ανακαλέσει τη βίζα και να ακυρώσει την απόφαση του δικαστηρίου.

Ακόμη και τότε όμως, ο Τζόκοβιτς έχει το δικαίωμα να ασκήσει έφεση κι αν το δικαστήριο τον δικαιώσει να δώσει τελικά το παρών στο Australia Open.

