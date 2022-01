Υγεία - Περιβάλλον

Μεταμόσχευση καρδιάς χοίρου σε άνθρωπο για πρώτη φορά! (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το μόσχευμα από χοίρο ήταν η τελευταία ελπίδα για να σωθεί η ζωή του 57χρονου. Πώς χορηγήθηκε ειδική άδεια για την πρωτοποριακή μεταμόσχευση.

Η πρώτη στον κόσμο μεταμόσχευση καρδιάς γενετικά τροποποιημένου χοίρου έγινε σε έναν Αμερικανό 57 ετών

Ένας 57χρονος Αμερικανός, ο Ντέηβιντ Μπένετ, είναι ο πρώτος άνθρωπος στον κόσμο, στον οποίο πραγματοποιήθηκε μεταμόσχευση καρδιάς ενός γενετικά τροποποιημένου χοίρου. Η κατάσταση του ασθενούς είναι καλή τρεις μέρες μετά την πειραματική επτάωρη επέμβαση, που πραγματοποιήθηκε από γιατρούς του Ιατρικού Κέντρου του Πανεπιστημίου του Μέριλαντ στη Βαλτιμόρη.

Το μόσχευμα από χοίρο ήταν η τελευταία ελπίδα για να σωθεί η ζωή του άνδρα, αν και ακόμη δεν είναι σαφές ποιό θεωρείται ότι είναι πλέον το προσδόκιμο ζωής του. Η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ χορήγησε ειδική άδεια για τη διενέργεια της πρωτοποριακής μεταμόσχευσης με το σκεπτικό ότι αλλιώς ο ασθενής θα είχε πεθάνει.

Οι γιατροί του, με επικεφαλής τον καθηγητή Μπάρτλεϊ Γκρίφιθ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Μέριλαντ, ευελπιστούν ότι άνοιξαν τον δρόμο για νέου είδους μεταμοσχεύσεις που θα σώσουν τις ζωές πολλών ανθρώπων σε όλο τον κόσμο, λόγω της έλλειψης επαρκών ανθρωπίνων οργάνων για μεταμόσχευση. Αρκετοί άνθρωποι σε λίστες αναμονής για μόσχευμα πεθαίνουν κάθε χρόνο, προτού προλάβουν να λάβουν το ζωτικό όργανο που χρειάζονται.

Η λήψη μοσχεύματος από ζώο (ξενομεταμόσχευση), η οποία δοκιμάστηκε για πρώτη φορά στη δεκαετία του 1980, αποσκοπεί στην κάλυψη της μεγάλης ζήτησης. Ήδη εδώ και δεκαετίες γίνεται μεταμόσχευση βαλβίδων καρδιάς από χοίρους. Πέρυσι τον Οκτώβριο έγινε πειραματικά στη Νέα Υόρκη η πρώτη επιτυχής σύνδεση νεφρού χοίρου σε έναν εγκεφαλικά νεκρό άνθρωπο χωρίς ελπίδα ανάρρωσης. Στην περίπτωση του Μπένετ, ο οποίος έπασχε από σοβαρή καρδιοπάθεια, υπάρχει ελπίδα ότι θα κερδίσει αρκετά χρόνια ζωής, κάτι που πάντως πρέπει να επιβεβαιωθεί.

Ο χοίρος από τον οποίο ελήφθη η καρδιά, είχε προηγουμένως τροποποιηθεί γενετικά από την αμερικανική εταιρεία βιοτεχνολογίας Revivicor (θυγατρική της United Therapeutics), έτσι ώστε να απενεργοποιηθούν ορισμένα γονίδια του, τα οποία μπορεί να είχαν οδηγήσει σε απόρριψη του οργάνου ως ξένου σώματος από τον οργανισμό του ασθενούς. Οι γιατροί δήλωσαν ότι είναι ακόμη νωρίς για να πουν με βεβαιότητα ότι η μεταμόσχευση είναι επιτυχής και ότι η καρδιά του ζώου θα λειτουργήσει στο ανθρώπινο σώμα χωρίς πρόβλημα. Οι επόμενες μέρες και εβδομάδες θεωρούνται κρίσιμες.

Ειδήσεις σήμερα:

Ισχυρός σεισμός στην Κύπρο

Πέθανε ο Σασόλι

Καιρός - “Διομήδης”: ισχυρές καταιγίδες, χιόνια και κρύο την Τρίτη