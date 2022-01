Υγεία - Περιβάλλον

Self test στα σχολεία: Χιλιάδες νέα κρούσματα στον δεύτερο έλεγχο

Τι "έδειξαν" τα self test σε μαθητές και εκπαιδευτικούς την δεύτερη ημέρα επαναλειτουργίας των σχολείων.

Χιλιάδες νέα εν δυνάμει κρούσματα εντοπίστηκαν από τα self test που έκαναν μαθητές και εκπαιδευτικοί των σχολείων το τελευταίο 24ωρο και τα οποία αναμένεται να επιβεβαιωθούν για τον ακριβή τους αριθμό. και από τα μοριακά τεστ.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το υπ. Παιδείας, κατά το δεύτερο μαζικό, οριζόντιο έλεγχο με self test διαπιστώθηκαν 9.688 τεστ. Μαζί με τα 15.547 που ανακοινώθηκαν χθες, προκύπτει ότι μέσα σε 48 ώρες ανιχνεύθηκαν 25.235 κρούσματα. Να σημειωθεί ότι σε περίπτωση κρούσματος ακολουθείται συγκεκριμένο πρωτόκολλο.

Πηγές του υπουργείου Παιδείας αναφέρουν ότι όλοι αυτοί οι έλεγχοι για τον εντοπισμό κρουσμάτων πραγματοποιούνται χάρη στη λειτουργία των σχολείων, ανιχνεύοντας χιλιάδες εν δυνάμει φορείς που διαφορετικά θα κυκλοφορούσαν δίχως να έχουν οποιαδήποτε υποψία ότι μπορεί να μεταδίδουν τον ιό. Η εκπαιδευτική κοινότητα, σημειώνουν, συμβάλλει καθοριστικά στον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού.

Θα ακολουθήσει και τρίτο τεστ την Πέμπτη για προσέλευση στο σχολείο την Παρασκευή.

