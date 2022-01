Αθλητικά

NBA – Αντετοκούνμπο: Οι Χόρνετς πήραν… τον αέρα των Μπακς

Παρά την καλή εμφάνιση του Greek Freak, τα «ελάφια» έχασαν για δεύτερη φορά από του Χόρνετς μέσα σε τρεις μέρες.

Τη δεύτερη διαδοχική ήττα τους σε διάστημα τριών ημερών γνώρισαν οι Μπακς από τους Χόρνετς και πάλι στη Σάρλοτ, αυτήν την φορά με 103-99. Ως εκ τούτου, το Μιλγουόκι έπεσε στο 26-17 και βρίσκεται στην 4η θέση της Ανατολής ενώ οι γηπεδούχοι, που μετρούν τρεις διαδοχικές νίκες, έχουν ρεκόρ 22-19 και καταλαμβάνουν την 8η θέση της Ανατολής.

Τα «ελάφια», που είχαν και πάλι αρκετές απουσίες (Μάικ Μπουντενχόλζερ, Τζρου Χόλιντεϊ, Τζορτζ Χιλ, Γκρέισον Άλεν, Μπρουκ Λόπεζ) είχαν σε καλή ημέρα τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Κρις Μίντλετον. Ο «Giannis» ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 26 πόντους (9/13 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 5/8 βολές), 13 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ σε 35 λεπτά συμμετοχής ενώ ο Μίντλετον είχε 27 πόντους, 7 ριμπάουντ και 11 ασίστ. Όσον αφορά στους υπόλοιπους, ο Τζόρνταν Νουόρα είχε 18 πόντους.

Πρώτος σκόρερ για τους Χόρνετς ήταν ο Τέρι Ροζίερ με 27 πόντους ενώ πολύ καλός ήταν ο ΛαΜέλο Μπολ, που σημείωσε 23 πόντους συμπεριλαμβανομένου και ενός καλαθιού λίγο πριν τη λήξη του αγώνα.

Στην συνέχεια, οι Μπακς υποδέχονται το Γκόλντεν Στέιτ τα ξημερώματα της Παρασκευής στις 02:30.

