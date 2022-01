Κόσμος

Καζακστάν: Πογκρόμ συλλήψεων λόγω των ταραχών

Ο Πρόεδρος της χώρας υποστήριξε ότι τζιχαντιστές από γειτονικές χώρες και από το Αφγανιστάν, αλλά και από τη Μέση Ανατολή, ενεπλάκησαν στις ταραχές.

Οι δυνάμεις ασφαλείας του Καζακστάν έχουν συλλάβει ως τώρα 9.900 ανθρώπους στο πλαίσιο των ερευνών που διενεργούν για τις ταραχές της περασμένης εβδομάδας στη χώρα της κεντρικής Ασίας, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εσωτερικών.

Ο πρόεδρος Κάσιμ-Γιομάρτ Τοκάγεφ χαρακτηρίζει απόπειρα πραξικοπήματος τα επεισόδια στην πλούσια σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο και άλλους πόρους χώρα, παρότι έναυσμα της κρίσης ήταν οι αρχικά ειρηνικές διαδηλώσεις διαμαρτυρίας μετά τη μεγάλη αύξηση της τιμής του υγραερίου, του βασικού καυσίμου κίνησης.

Ο κ. Τοκάγεφ υποστήριξε χθες Δευτέρα ότι τζιχαντιστές από γειτονικές χώρες και από το Αφγανιστάν, καθώς και από τη Μέση Ανατολή, ενεπλάκησαν στις ταραχές.

Ο αρχηγός του κράτους απομάκρυνε την κυβέρνησή του και αρκετά ανώτερα στελέχη των σωμάτων ασφαλείας συνελήφθησαν και κατηγορούνται για προδοσία. Ο κορυφαίος εξ αυτών είναι ο Καρίμ Μασίμοφ, ο πρώην επικεφαλής της επιτροπής εθνικής ασφαλείας.

Ο κ. Τοκάγεφ ανήγγειλε εξάλλου σήμερα ότι οι δυνάμεις που έστειλαν τα κράτη μέλη του Οργανισμού του Συμφώνου Συλλογικής Ασφάλειας (ΟΣΣΑ) θα αρχίσουν να αποσύρονται σε δύο ημέρες και η διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί σε δέκα ημέρες.

Η Νουρ-Σουλτάν ζήτησε τη βοήθεια του ΟΣΣΑ, συμμαχίας πρώην σοβιετικών δημοκρατιών υπό την ηγεσία της Ρωσίας, εν μέσω των ταραχών.

Εξάλλου, ο πρόεδρος Τοκάγεφ ανακοίνωσε στο κοινοβούλιο πως ονόμασε νέο πρωθυπουργό τον Αλιχάν Σμαΐλοφ. Ο κ. Σμαΐλοφ, 49 ετών, ήταν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης στο προηγούμενο σχήμα.

