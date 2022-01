Αθλητικά

Τουρκία - Τροχαίο: Νεκρός ο διεθνής Τσαλίκ

Σοκ έχει προκαλέσει ο θάνατος του 27χρονου Αχμέτ Τσαλίκ σε τροχαίο. Πώς σημειώθηκε η τραγωδία.

Θρήνος στην Τουρκία μετά την είδηση του θανάτου του Αχμέτ Τσαλίκ.

Ο 27χρονος διεθνής Τούρκος ποδοσφαιριστής άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο σε τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε την Τρίτη, στην Άγκρα.

Ο Αχμέτ Τσαλίκ έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, το οποίο βγήκε εκτός πορείας και ανατράπηκε. Η αστυνομία έχει ανοίξει έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ να σημειωθεί ότι ο Αχμέτ Τσαλίκ ήταν μόνος του στο αμάξι.

Ο εκλιπών αγωνιζόταν βασικός στην Κόνιασπορ, έχοντας για συμπαίκτη τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, Αχμέντ Χασάν. Το καλοκαίρι του 2020 πήρε μεταγραφή στην τουρκική ομάδα από τη Γαλατασαράι, ενώ ξεκίνησε την καριέρα του από την Γκεντσλεμπιρλιγκί.

Ο Αχμέτ Τσαλίκ ήταν διεθνής με την Εθνική Τουρκίας, έχοντας αγωνιστεί σε οκτώ παιχνίδια.

