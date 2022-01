Κοινωνία

Κορονοϊός – ΕΛ.ΑΣ: Μειώθηκαν τα κρούσματα στο προσωπικό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Περισσότεροι από 1.500 αστυνομικοί εξακολουθούν να νοσούν. Δείτε αναλυτικά τα κρούσματα ανά περιοχή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, τα κρούσματα κορονοϊού στο προσωπικό της κινούνται πτωτικά.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την ημερήσια αναφορά (11/1/2022) του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ 1537 αστυνομικοί νοσούν με covid-19 από τους οποίους 25 νοσηλεύονται.

Αναλυτικά τα στοιχεία:

Αυτοτελείς υπηρεσίες 287

ΓΑΔΑ 461

ΓΑΔΘ 133

Αν. Μακεδονία και Θράκη 156

Κεντρική Μακεδονία 76

Δυτική Μακεδονία 71

Ήπειρος 61

Θεσσαλία 49

Βόρειο Αιγαίο 37

Στερεά Ελλάδα 31

Πελοπόννησος 29

Νότιο Αιγαίο 43

Κρήτη 52

Δυτική Ελλάδα 44

Ιονίων νήσων 7

Ειδήσεις σήμερα:

Κοζάνη: Πήγε να εμβολιαστεί κι έκλεψε φιαλίδιο με δόσεις εμβολίων

Κακοκαιρία “Διομήδης”: Πού υπάρχουν προβλήματα στο οδικό δίκτυο

Η Κέιτ Μίντλετον... σταρ του Χόλιγουντ (εικόνες)