“Το Πρωινό” - Αμβρόσιος: Οι πρώτες δηλώσεις μετά τους αφορισμούς (βίντεο)

Τι δήλωσε ο πρώην μητροπολίτης Αιγιαλείας και Καλαβρύτων, Αμβρόσιος μετά τους αφορισμούς σε Μόσιαλο και Χωμενίδη.

Ο πρώην μητροπολίτης Αιγιαλείας και Καλαβρύτων, Αμβρόσιος μετά τους αφορισμούς σε Μόσιαλο και Χωμενίδη μίλησε στην εκπομπή "Το Πρωινό".

"Ήταν ασεβές αυτό που έκαναν" και συμπλήρωσε "Τους παρέδωσα στην κρίση του Θεού και είπα στην εικόνα της Παναγίας "Παναγία μου σε βρίζουν, δώσε τους μετάνοια και συντριβή".

Ο ίδιος διάβασε αποσπάσματα από το βιβλίο του Χρήστου Χωμενίδη και καταδίκασε τις δηλώσεις και του Μόσιαλου και του Χωμενίδη.

