Κορονοϊός – Εστίαση: Δεν αλλάζει το πλαίσιο λειτουργίας ως τα τέλη Ιανουαρίου

Τι λένε κυβερνητικές πηγές ενόψει της συνεδρίασης της επιτροπής των ειδικών αύριο. Τι θα γίνει με τη μουσική στην Εστίαση και τη χωρητικότητα στα γήπεδα.

Στάση αναμονής φαίνεται πως κρατά η κυβέρνηση ενόψει της συνεδρίασης των ειδικών του υπουργείου Υγείας την Τετάρτη.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η παράταση του υφιστάμενου πλαισίου λειτουργίας των καταστημάτων εστίασης ως τα τέλη Ιανουαρίου προεξοφλείτε.

Σκέψεις όμως για σημειακές παρεμβάσεις υπάρχουν αν και η κυβέρνηση μπορεί να μην τις θέσει τώρα ώστε να μην δοθεί η εικόνα χαλάρωσης, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές.

Η επιβολή του ωραρίου λειτουργίας ως τα μεσάνυχτα και η απαγόρευση ορθίων και χορών θα εξακολουθήσουν, όμως το κυβερνητικό επιτελείο εξετάζει να επιτραπεί η συνοδεία χαμηλής μουσική σε καφετέριες και εστιατόρια.

Η σκέψη για αύξηση στο 20% της χωρητικότητας στα γήπεδα ενδεχομένως να μην μπει στο τραπέζι αυτή την εβδομάδα δεδομένου ότι καταγράφονται κρούσματα της Όμικρον σε πολλές ομάδες με αποτέλεσμα να ακυρώνονται αγώνες.

