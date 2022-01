Πολιτική

Κορονοϊός – Παπαθανάσης: Ανακοίνωσε ότι είναι θετικός στον ιό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει ο ίδιος για την κατάσταση της υγείας του και το μήνυμα που στέλνει.

Θετικός στον κορονοϊό διαγνώστηκε ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης.

Ο ίδιος το ανακοίνωσε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπογραμμίζοντας ότι χάρη στον εμβολιασμό του και με την αναμνηστική δόση, τα συμπτώματα έως τώρα παραμένουν ήπια και σημειώνει ότι με μια απλή ανάγνωση των στατιστικών στοιχείων των ΜΕΘ φαίνεται ότι ο εμβολιασμός σώζει ζωές.

«Αποφασίστε και εμβολιαστείτε» τονίζει ο αναπληρωτής υπουργός.

Συγκεκριμένα η ανάρτηση του κ. Παπαθανάση στο facebook αναφέρει τα εξής: «Σήμερα το πρωί, μετά από έλεγχο, διαγνώστηκα θετικός στον κορωνοϊό. Χάρη στον εμβολιασμό μου και με την αναμνηστική δόση, τα συμπτώματα έως τώρα παραμένουν ήπια.

Ακολουθώ το υγειονομικό πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ και θα εργάζομαι από το σπίτι τις επόμενες ημέρες. Μια απλή ανάγνωση των στατιστικών στοιχείων των ΜΕΘ καταδεικνύει ότι ο εμβολιασμός σώζει ζωές. Αποφασίστε και εμβολιαστείτε.»

Ειδήσεις σήμερα:

Κοζάνη: Πήγε να εμβολιαστεί κι έκλεψε φιαλίδιο με δόσεις εμβολίων

Κακοκαιρία “Διομήδης”: Πού υπάρχουν προβλήματα στο οδικό δίκτυο

Η Κέιτ Μίντλετον... σταρ του Χόλιγουντ (εικόνες)