Life

“Το Πρωινό” - Οικονομάκου: Είμαι ακόμη ερωτευμένη με το Φίλιππο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Αθηνά Οικονομάκου και μίλησε για όλα,για τα δύο παιδιά της και το πόσο έχει αλλάξει η ζωή της, για τον έρωτα με τον άνδρα της Φίλιππο, για τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες αλλά και για τις τηλεοπτικές προτάσεις που τις γίνονται.

Καλεσμένη στην εκπομπή "Το Πρωινό" βρέθηκε η ηθοποιός και επιχειρηματίας Αθηνά Οικονομάκου και μίλησε για όλα.

Για τα δύο παιδιά της και το πόσο έχει αλλάξει η ζωή της, για τον έρωτα με τον άνδρα της Φίλιππο, για τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες αλλά και για τις τηλεοπτικές προτάσεις που τις γίνονται.

''Είναι δύσκολο το επιχειρηματικό κομμάτι σε σχέση με το καλλιτεχνικό. Χρειάζεται να είσαι συνέχεια από πάνω" είπε για τη νέα της ενασχόληση με τις δύο εταιρείες που έχει δημιουργήσει, τη μία από αυτές με την καλή της φίλη Μαίρη Συνατσάκη, "είμαστε 10 άτομα μαζί με τη Μαίρη" στην επιχείρηση με τα ρούχα

Η δυναμική της παρουσία στο instagram βοήθησε πολύ την αρχή των επιχειρηματικών της project, όμως πολύ εύκολα μπορεί να λειτουργήσει και αντίστροφα "έχει μία δυναμική λόγω followers, όμως μπορεί να γυρίσει και μπούμερανγκ, γιατί πιο εύκολα μπορεί να κριθείς".

Όσο για τη δημοφιλία του brand με τα ρούχα "δεν είναι χαμηλού κόστους, θέλει πάνω από το βασικό μισθό, είναι μία επένδυση το ρούχο".

Μίλησε, ασφαλώς, και για την οικογένεια της και το ρόλο της ως μητέρα και συζύγου "με τα παιδία αλλάζουν οι ισορροπίες, αλλά θέλαμε πάντα να το παλέψουμε"

Και δεν δίστασε να παραδεχτεί "περάσαμε δύσκολες περιόδους", όμως δηλώνει ακόμη ερωτευμένη με το σύζυγό της.

"Δέχομαι πολλές τηλεοπτικές προτάσεις για παρουσίαση, όμως θα προτιμούσα να επιστρέψω με σήριαλ", δήλωσε.

Ειδήσεις σήμερα:

Κοζάνη: Πήγε να εμβολιαστεί κι έκλεψε φιαλίδιο με δόσεις εμβολίων

Κακοκαιρία “Διομήδης”: Πού υπάρχουν προβλήματα στο οδικό δίκτυο

Η Κέιτ Μίντλετον... σταρ του Χόλιγουντ (εικόνες)