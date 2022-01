Κοινωνία

Σκόπελος: Πτώμα με ράσα στο λιμάνι (εικόνες)

Μακάβριο θέαμα στο λιμάνι του νησιού. Τι εξετάζουν οι Αρχές.

Σοκαρισμένοι είναι οι κάτοικοι της Σκοπέλου καθώς το πρωί της Τρίτης στο λιμάνι του νησιού ξεβράστηκε ένα πτώμα άνδρα με ράσα.

Από τους λιμενικούς που εντόπισαν τη σορό του άτυχου άνδρα ερευνάται αν ανήκει στον μοναχό που αγνοείται από τις 22 Δεκεμβρίου, όταν είχε βγει για ψάρεμα στον Σιγγιτικό Κόλπο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ανήμερα των Χριστουγέννων εντοπίστηκε η λέμβος την οποία χρησιμοποιούσε.

