Δολοφονία Σολόνικ: Σύλληψη 48χρονου στη Θεσσαλονίκη

Είκοσι πέντε χρόνια μετά συνελήφθη στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης ως ηθικός αυτουργός στις δολοφονίες του Ρώσου αρχιμαφιόζου Αλ. Σολόνικ και της 19χρονης φίλης του.

Καταζητούμενος ως ηθικός αυτουργός στις δολοφονίες του 37χρονου Ρώσου αρχιμαφιόζου Αλεξάντερ Σολόνικ και της 19χρονης φίλης του Σβετλάνα Κότοβα, που τελέστηκαν το μακρινό 1997, συνελήφθη στον διεθνή αερολιμένα «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., για 48χρονο Έλληνα υπήκοο, με καταγωγή από τη Γεωργία. Όπως διαπιστώθηκε, εις βάρος του εκκρεμεί ένταλμα των ελληνικών διωκτικών Αρχών για τις δύο συγκεκριμένες δολοφονίες. Η σύλληψή του έγινε το απόγευμα της Δευτέρας, μετά την άφιξή του με αεροπλάνο που εκτελούσε πτήση από την Κύπρο προς τη Θεσσαλονίκη.

Ο Σολόνικ, ένας από τους πλέον καταζητούμενος Ρώσους μαφιόζους-εκτελεστής «συμβολαίων θανάτου», είχε εντοπιστεί νεκρός στις 2 Φεβρουαρίου 1997, σε δασική έκταση της Βαρυμπόμπης, στην Αττική. Οι δράστες φέρεται πως τον είχαν στραγγαλίσει με σκοινί, εγκαταλείποντας το πτώμα του μέσα σε θάμνους, κοντά στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας.

Λίγους μήνες αργότερα, τον Μάιο του ίδιου έτους, αστυνομικοί ανακάλυψαν στο Λαγονήσι, κοντά στη βίλα που νοίκιαζε ο Σολόνικ, το πτώμα της 19χρονης φίλης του, που ήταν φωτομοντέλο. Η άτυχη κοπέλα είχε βρεθεί τεμαχισμένη και τα μέλη της εντοπίστηκαν θαμμένα σε βάθος ενός μέτρου.

