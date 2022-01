Κοινωνία

“Το Πρωινό” - Μπάμπης Αναγνωστόπουλος: Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως (βίντεο)

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τον απαγχονισμό της Ρόξι από τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο, του σκυλιού της άτυχης Καρολάιν και του πιλότου.

Όπως αποκάλυψε η Κέλλυ Χεινοπώρου, το άτυχο σκυλάκι δεν ήταν η πρώτη επιλογή του ζευγαριού, αλλά η τρίτη τους επιλογή.

Όταν γεννήθηκε η Λυδία ήθελαν πολύ να υιοθετήσουν ένα σκυλάκι και διάλεξαν μέσα από μία αγγελία. Στο ραντεβού με το Φιλοζωικό Σωματείο άργησαν πολύ και έτσι το σκυλάκι που είχαν επιλέξει υιοθετήθηκε.

Ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος, μη θέλοντας να της χαλάσει χατίρι, επέλεξε τη Ρόξυ και μάλιστα είπε στους ανθρώπους του Σωματείου "θα το μεγαλώσω σαν το παιδί μου".

Η κ. Ευαγγελία Τζανοπούλου, η δικηγόρος του Φιλοζωικού Σωματείου δήλωσε " για αρχή έχουμε καταθέσει δήλωση παράστασης προς υπεράσπιση της κατηγορίας. Θα ήταν αδιανόητο το Σωματείο από το οποίο υιοθετήθηκε η Ρόξυ να μην παραστεί".





