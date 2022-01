Κοινωνία

Δίκη ψευτογιατρού: Η “συνταγή θανάτου” σε μητέρα και κόρη αξίας 52000 ευρώ!

Μαρτυρία σοκ για το πώς πήρε 52.000 ευρώ για να πουλήσει βότανα σε μάνα και κόρη με καρκίνο.

Με την κατάθεση ακόμη ενός μάρτυρα που περιέγραψε την πορεία της γυναίκας και της κόρης του, οι οποίες κινδύνευσαν πολύ σοβαρά από τις «θεραπείες» του αποκαλούμενου «ψευτογιατρού», συνεχίστηκε ενώπιον του ΜΟΔ η δίκη του «Δόκτορα Κόντου» και των συγκατηγορουμένων του για 12 ανθρωποκτονίες και 14 απόπειρες ανθρωποκτονίας.

Ο άντρας που ανέβηκε στο βήμα του μάρτυρα κατέθεσε για την εμπειρία που είχαν από τις δήθεν ιατρικές μεθόδους του «Dr Kontos» η σύζυγος και η κόρη του, καρκινοπαθείς και οι δύο, για τις «θεραπείες» των οποίων ο κατηγορούμενος έλαβε ποσό, που, σύμφωνα με τον μάρτυρα, ξεπερνά τις 52.000 ευρώ.

Έχοντας πίσω του στο εδώλιο τον πρωταγωνιστή της συγκλονιστικής υπόθεσης, ο μάρτυρας κατέθεσε πως ήρθαν σε επαφή με τον «διακεκριμένο ογκολόγο» το καλοκαίρι του 2017, οπότε μαζί με τη σύζυγο και την κόρη του επισκέφθηκαν τον «σπουδαίο επιστήμονα» σε μοναστήρι στο Πήλιο για την ασθένεια του παιδιού του. Όπως ανέφερε ο μάρτυρας, ήρθαν αντιμέτωποι με πλήθος κόσμου που περίμενε στη σειρά να δει τον «ψευτογιατρό». «Μας συστήθηκε ως νευροχειρουργός-ογκολόγος. Του είπαμε για το πρόβλημα της κόρη μας με τον καρκίνο στον εγκέφαλο, την είδε και μας είπε "μην ακούτε τους γιατρούς, τα λένε αυτά για να πέρνουν μίζες. Θα σας κάνω εγώ μία θεραπεία με αποστάγματα βοτάνων, ενέσεις αρτεμισινίνης, χυμούς και τσάγια». Μετά από λίγες ημέρες κάναμε μία μαγνητική στο παιδί, η οποία στα ευρήματα ανέφερε υδροκεφαλία. Μας είπε να μη δίνουμε σημασία», σημείωσε.

Όπως κατέθεσε ο μάρτυρας, αφού ακολουθούσαν τη «θεραπεία» του κατηγορούμενου, «στις 29-12-2017 συναντηθήκαμε σε ιδιωτική κλινική όπου του έδωσα 11.800 ευρώ σε επιταγες για τη θεραπεία. Μου ζήτησε ή επιταγές ή μετρητά λέγοντας μου πως δεν έχει λογαριασμούς στην Ελλάδα. Μας είπε να κάνουμε και μία θερμογραφία, η οποία στοίχιζε 205 ευρώ. Έλεγε πως μόνο εκείνος τη διαβάζει στην Ελλάδα και κανένας άλλος. Μας έδωσε και αυστηρή διατροφή. Μας συνέστησε και κάποιον Σπύρο στο Πήλιο για να παίρνουμε τα βότανα. Η γυναίκα μου όλη μέρα έκανε τσάγια και χυμούς, ούτε ψωμί δεν άφηνε να φάει το παιδί. Στα τέλη Ιανουαρίου 2018 έκανε ένεση αρτεμισινίνης στο μοναστήρι στην κόρη μου. Μετά από μία εβδομάδα τής ήρθε περίοδος για πρώτη φορά και η γυναίκα μου τον πήρε τηλέφωνο να του το πει. Εκείνος της απάντησε: "Εγώ δεν έκανα τίποτα, ο Θεός". Πάντα επικαλούνταν τα θεία. Τον Απρίλιο έκανε ξανά ένεση στο μοναστήρι. Τον Ιούλιο του 2017 τού έδωσα άλλα 5.220 ευρώ».

Ο μάρτυρας ανέφερε πως τον Δεκέμβριο του 2018 διαγνώστηκε και η σύζυγός του με καρκίνο στο έντερο και ο «Δόκτορας Κόντος» τούς έλεγε να μην τους φοβίσει καθόλου, «μη φοβού δεν ειναι τίποτα, ούτε χειρουργείο θα χρειαστείς ούτε τίποτα» της έλεγε.

«Εμείς τελικά αποφασίσαμε η γυναίκα μου να χειρουργηθεί τον Ιανουάριο του 2019. Ο θεράπων ιατρός τότε μας είπε ότι για πλήρη ίαση θα πρέπει να κάνει χημειοθεραπείες. Τελικά, εμείς αποφασίσαμε να ακούσουμε τον "ψευτογιατρό". Στις 10 Φεβρουαρίου 2019 συναντηθήκαμε και του έδωσα 23.300 ευρώ για τη γυναίκα και την κόρη μου, για διπλά αποστάγματα. Αργότερα η γυναίκα μου έκανε εξετάσεις και έδειχνε μεταστάσεις στο συκώτι. Εκείνος μας είπε ότι δεν είναι τίποτα. Τον Δεκέμβρη του 2019 μάς είπε να συνεχίσουμε τη θεραπεία και του δώσαμε άλλα 12.300 ευρώ», τόνισε ο μάρτυρας.

Η «θεραπεία», σύμφωνα με τον μάρτυρα, διεκόπη όταν πλέον έμαθαν πως ο «διακεκριμένος επιστήμονας» συνελήφθη για εξαπάτηση δεκάδων ασθενών. Σήμερα, ο μάρτυρας ανέφερε στο δικαστήριο πως είναι δεδομένο ότι αν η σύζυγος του συνέχιζε να ακολουθεί τις πρακτικές του κατηγορούμενου θα είχε πεθάνει, ενώ για την κόρη του κατέθεσε πως επιδεινώθηκε η υδροκεφαλία και χρειάστηκε να γίνει επέμβαση.

Η δίκη θα συνεχιστεί την ερχόμενη Πέμπτη 13 Ιανουαρίου.

