Τέταρτη δόση εμβολίου: Εγκρίθηκε από την Επιτροπή μόνο για ανοσοκατεσταλμένους

“Πράσινο” φως από την Επιτροπή για την 4η δόση του εμβολίου για τους ανοσοκατεσταλμένους. Πότε θα χορηγείται.

Έδωσε το «πράσινο φως» η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών για τη χορήγηση της τέταρτης δόσης του εμβολίου στους ανοσοκατεσταλμένους.

Την απόφαση αυτή της Επιτροπής Εμβολιασμού για την 4η δόση του εμβολίου κατά του κορονοϊού είχε προαναγγείλει, ουσιαστικά, νωρίτερα, ο Μάριος Θεμιστοκλέους.

Η απόφαση για την 4η δόση στους συγκεκριμένους ασθενείς αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή άμεσα και τις επόμενες μέρες αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για να κλειστούν τα ραντεβού.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με την ΕΡΤ, υπάρχουν ήδη περιπτώσεις πολιτών που έχουν λάβει μήνυμα μετά την τρίτη δόση πως ο εμβολιασμός τους θα ολοκληρωθεί μετά την τέταρτη. Όπως εξήγησε ο Μάριος Θεμιστοκλέους, πρόκειται προφανώς για άτομα που ανήκουν στους ανοσοκατεσταλμένους.

Παράλληλα σύμφωνα με τις πληροφορίες, η τέταρτη δόση στους ανοσοκατασταλμένους θα χορηγείται 3 μήνες μετά την τρίτη ή αναμνηστική δόση και αφορά σε περίπου 250.000 άτομα.

Υπενθυμίζεται πως μιλώντας στην ΕΡΤ το πρωί ο γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας, Μάριος Θεμιστοκλέους διαβεβαίωσε πως τα συστήματα είναι έτοιμα για τις όποιες εξελίξεις που αφορούν στην 4η δόση.

