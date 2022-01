Πολιτική

Κορονοϊός - Τσίπρας: Η ανάρτηση για την πορεία της υγείας του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για την κατάσταση της υγείας του ενημέρωσε, μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.

Στην πορεία της υγείας του αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαμηνύοντας ότι «ο ιός δεν αστειεύεται» και συνιστώντας «προσοχή».

«Κλείνω τρία εικοσιτετράωρα παρέα με την Όμικρον και τα συμπτώματα ευτυχώς αρχίζουν να εξασθενούν. Έπεσε ο πυρετός και έφυγε ο ζόρικος πονοκέφαλος. Μένει η κόπωση και η απομόνωση», σημειώνει ο Αλ. Τσίπρας και στέλνει «ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλες και όλους» που του

«έστειλαν τις ευχές και την αγάπη τους».

«Να προσέχετε τον εαυτό σας, όσους αγαπάτε και όσους έρχονται σε επαφή μαζί σας. Ο ιός δεν αστειεύεται και για πολλούς δεν είναι ένα απλό συνάχι. 'Αρα εμβόλιο, μάσκα, αποστάσεις, ψυχραιμία. Και πάνω από όλα, αλληλεγγύη», καταλήγει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Ειδήσεις σήμερα:

Κοζάνη: Πήγε να εμβολιαστεί κι έκλεψε φιαλίδιο με δόσεις εμβολίων

Κακοκαιρία “Διομήδης”: Πού υπάρχουν προβλήματα στο οδικό δίκτυο

Η Κέιτ Μίντλετον... σταρ του Χόλιγουντ (εικόνες)