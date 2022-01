Πολιτική

Δένδιας: η Αγκόλα θα στηρίξει την Ελλάδα στον ΟΗΕ

Δεκτός από τον πρόεδρο της Ανγκόλας Ζοάο Λουρένσο έγινε ο ΥΠΕΞ Νίκος Δένδιας. Τι συζήτησαν.

Η Ελλάδα είναι έτοιμη να βοηθήσει στην εμβάθυνση των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ανγκόλας, ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, μετά τη συνάντησή του με την υφυπουργό Εξωτερικών της Αγκόλας Esmeralda Mendonca.

Ο κ. Δένδιας συναντήθηκε τελικά με την κ. Mendonca κατά την επίσκεψή του στη Λουάντα, καθώς ο υπουργός Εξωτερικών της Ανγκόλας Τέτε Αντόνιο βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό πριν από τη συνάντησή τους. Ο κ. Δένδιας του απηύθυνε πρόσκληση να επισκεφθεί σύντομα την Ελλάδα.

Όπως υπενθύμισε, η Ελλάδα έγινε Συνδεδεμένος Παρατηρητής στην Κοινότητα των Λουσόφωνων Χωρών, την CPLP, τον περασμένο Ιούλιο, με απόφαση που ελήφθη κατά τη διάρκεια της τελευταίας υπουργικής συνόδου που πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία της Αγκόλας στη Λουάντα.

Η απόφαση αυτή, όπως επεσήμανε, «θα ανοίξει νέους δρόμους συνεργασίας», ενώ αποδέχτηκε την πρόταση της ΥΦΥΠΕΞ για μια τριμερή συνάντηση μεταξύ Ελλάδας, Αγκόλας και Πορτογαλίας.

Ο Έλληνας ΥΠΕΞ συναντήθηκε και με τον πρόεδρος της Αγκόλας Ζοάο Λουρένσο. "Είχα την τιμή σήμερα να γίνω δεκτός από τον Πρόεδρο της Αγκόλας και να τον ευχαριστήσω για την ανακοίνωση που μου έγινε ότι η Αγκόλα θα ψηφίσει την Ελλάδα, για την εκλογή της στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών", δήλωσε ο κ. Δένδιας μετά την συνάντηση.

Έγινα δεκτός από τον Πρόεδρο της Αγκόλας @jlprdeangola. Στο επίκεντρο η ενίσχυση της συνεργασίας ????????, θέματα Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας & περιφερειακής ασφάλειας. Επίσης, μετέφερα στον Πρόεδρο την πρόσκληση της @PresidencyGR να επισκεφθεί την Ελλάδα. pic.twitter.com/XDLQxqzX2u — Nikos Dendias (@NikosDendias) January 11, 2022

Κατά τη σημερινή πρώτη επίσκεψη Έλληνα υπουργού στην Ανγκόλα υπεγράφη Μνημόνιο Κατανόησης για Πολιτικές Διαβουλεύσεις μεταξύ των υπουργείων Εξωτερικών των δύο χωρών, που αποτελεί την πρώτη συμφωνία που υπογράφεται ποτέ μεταξύ Ελλάδας και Ανγκόλας.

«Υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες για να αναπτύξουμε τις σχέσεις μας», σημείωσε ο κ. Δένδιας. «Είμαστε χώρες που δεν έχουμε καμία απολύτως διαφορά, αλλά βλέπουμε πολλά πράγματα με τον ίδιο τρόπο».

«Η Ανγκόλα έχει επικυρώσει την UNCLOS, η οποία για την Ελλάδα είναι μια πολύ σημαντική Σύμβαση, καθώς είμαστε ένα ναυτικό έθνος και μας ενδιαφέρει πολύ η ασφάλεια και η ελευθερία της ναυσιπλοΐας στις θάλασσες. Και παρεμπιπτόντως, η Ανγκόλα επικύρωσε την UNCLOS πέντε χρόνια πριν από την Ελλάδα».

Ο υπουργός Εξωτερικών επεσήμανε πως η Ελλάδα είναι πρόθυμη να εκπαιδεύσει προσωπικό για τη θαλάσσια ασφάλεια, εάν η Ανγκόλα το επιθυμεί, και μάλιστα στις ελληνικές στρατιωτικές ακαδημίες. Διότι, όπως ανέφερε, «η Ανγκόλα είναι μια πολύ σημαντική χώρα για την ασφάλεια της Αφρικής και η Αφρική έχει την ταχύτερα αναπτυσσόμενη οικονομία και τον ταχύτερα αναπτυσσόμενο πληθυσμό στον κόσμο».

Ευχαρίστησε ακόμη την Ανγκόλα για την προθυμία της να ψηφίσει την Ελλάδα στην εκστρατεία για την εκλογή της στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την περίοδο 2025-26.

Ο κ. Δένδιας προσέφερε 100.000 εμβόλια για την αντιμετώπιση της πανδημίας, το οποίο χαρακτήρισε «ηθική υποχρέωση» της Ελλάδας. «Και είμαστε εδώ για να στείλουμε περισσότερα εμβόλια, αν η Ανγκόλα τα χρειαστεί και να βοηθήσουμε με το λογισμικό που απαιτείται για την παράδοση αυτών των εμβολίων».

«Θεωρώ την παρουσία μου εδώ ως το άνοιγμα ενός νέου κεφαλαίου. Ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις μεταξύ εμάς, της Ελλάδας, και της Ανγκόλας», κατέληξε.

