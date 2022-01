Κόσμος

Μπριζίτ Μακρόν: Το ανώνυμο τηλεφώνημα για τον άνδρα της

Τι φέρεται να άκουσε η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας, στο ανώνυμο τηλεφώνημα που υποστηρίζεται πως έλαβε, καθώς ένας άνδρας κατάφερε να ξεπεράσει όλους τους αυστηρούς ελέγχους.

«Ξέρω ότι ο άντρας σου είναι μαζί με άνδρα τώρα».

Αυτό άκουσε η Μπριζίτ Μακρόν σε ένα ανώνυμο τηλεφώνημα που έλαβε, όπως αποκαλύπτει γαλλικό ντοκιμαντέρ. Ο άγνωστος άνδρας που την κάλεσε, κατάφερε να ξεπεράσει τους αυστηρούς ελέγχους που γίνονται στις συσκευές της Πρώτης Κυρίας της Γαλλίας και της είπε ότι ο άνδρας της είναι με έναν γκέι εραστή.

Σύμφωνα με τη DailyMail, ο πολιτικός σχολιαστής Nicolas Prisette είναι αυτός που έκανε την εν λόγω αποκάλυψη για τη Μπριζίτ Μακρόν σε ένα νέο ντοκιμαντέρ με τον τίτλο «Η κόλαση των προεδρικών εκστρατειών» που προβλήθηκε στο κανάλι BFM.

Η αποκάλυψη αυτή έρχεται μετά τις φήμες για την προσωπική ζωή του ζευγαριού, που έχει βρεθεί στο στόχαστρο πολλές φορές λόγω της διαφοράς ηλικίας που έχουν, ότι η Μπριζίτ Μακρόν γεννήθηκε άνδρας και είναι τρανσέξουαλ.

Η σύζυγος του Εμανουέλ Μακρόν προσέφυγε στη δικαιοσύνη για αυτές τις φήμες.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το τηλεφώνημα επιβεβαιώθηκε από τον γερουσιαστή Francois Patriat, μέλος του κόμματος En Marche του Μακρόν, ο οποίος δήλωσε ότι η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας ήταν συντετριμμένη και δήλωσε σε φίλους της, αργότερα, ότι:

«Συνειδητοποιείτε τι έχουν φτάσει να λένε; Δεν θα μας χαριστούν σε τίποτα. Ήμουν στεναχωρημένη και σοκαρισμένη που το άκουσα, αλλά θα συνεχίσω».

Το ζευγάρι των Μακρόν παντρεύτηκαν το 2007, παρά τις διαφωνίες των κοντινών τους ανθρώπων για τη διαφορά 24 χρόνων που έχουν. Γνωρίστηκαν όταν ο σημερινός πρόεδρος της Γαλλίας ήταν ακόμη μαθητής στην πόλη του στη βόρεια Γαλλία και η σχέση του με την Μπριζίτ, μια παντρεμένη καθηγήτρια και μητέρα τριών παιδιών τότε, αποτέλεσε σκάνδαλο.

Ωστόσο, οι δυο τους παραμένουν μαζί σήμερα, ενάντια σε όσα ακούν για τον γάμο τους.

Brigitte Macron 'received anonymous phone call saying husband was with a gay lover', documentary claims https://t.co/Eiix5DyYiC — Daily Mail Online (@MailOnline) January 11, 2022

