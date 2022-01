Συνταγές

Σπαγγέτι με μανιτάρια και μπέικον από το Βασίλη Καλλίδη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα μυστικά για πεντανόστιμη μακαρονάδα με μανιτάρια, μπέικον και παρμεζάνα αποκάλυψε ο σεφ Βασίλης Καλλίδης.





Ο Πέτρος Συρίγος, που έγινε πρόσφατα για πρώτη φορά πατέρας, συνεχίζει να βρίσκεται για μερικές μέρες κοντά στη σύζυγό του και το νεογέννητο μωρό τους και μακριά από το στούντιο της εκπομπής "Το Πρωινό".

Πίσω από τον... πάγκο του βρίσκονται εναλλάξ σεφ που μας δείχνουν και μας προτείνουν εκπληκτικές συνταγές.

Την Τρίτη, στην κουζίνα της εκπομπής "Το Πρωινό"... επέστρεψε ο Βασίλης Καλλίδης.

Ο δημφιλής μάγειρας ετοίμασε μια λαχταριστή μακαρονάδα με μανιτάρια, μπέικον και παρμεζάνα.

Παρακολουθήστε το βίντεο με όλη την διαδικασία προετοιμασίας και εκτέλεσης της πεντανόστιμης μακαρονάδας απο τον Βασίλη Καλλίδη:

Ειδήσεις σήμερα:

Κρήτη - Τροχαίο: Θρήνος για την 22χρονη μητέρα (εικόνες)

Δίκη ψευτογιατρού: Η “συνταγή θανάτου” σε μητέρα και κόρη αξίας 52000 ευρώ!

“Το Πρωινό” - Μπάμπης Αναγνωστόπουλος: Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως (βίντεο)