Αθλητικά

Κολωνός: Ξυλοδαρμός οπαδού σε ενέδρα από 30 άτομα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο άνδρας δέχθηκε χτυπήματα στο κεφάλι με ξύλα. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.



Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε ένας 23χρονος, λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 9ης Ιανουαρίου, στη συμβολή των οδών Πλάτωνος και Τηλεφάνους στην περιοχή του Κολωνού.



Σύμφωνα με πληροφορίες, τρεις φίλοι βρίσκονταν στο σημείο όταν ξαφνικά εμφανίστηκαν 30 άτομα με μηχανάκια που φορούσαν σκουρόχρωμα ρούχα, χωρίς διακριτικά κάποιας ομάδας.



Η ομάδα αυτή επιτέθηκε με ξύλα κατά 23χρονου οπαδού που βρισκόταν μαζί με δύο φίλους του. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η επίθεση είχε οπαδικό κίνητρο, όπως προέκυψε από την έρευνα και από τις καταθέσεις.

Οι δύο φίλοι του 23χρονου κατάφεραν να διαφύγουν, ενώ ο 23χρονος δέχθηκε χτυπήματα στο κεφάλι με ξύλα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Το θύμα έπεσε αιμόφυρτο στο έδαφος φωνάζοντας για βοήθεια. Ο νεαρός εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του policenews.eu, η ομάδα των 30 ατόμων έκαψε και μία σταθμευμένη μοτοσυκλέτα στο ίδιο σημείο του Κολωνού, με την Αστυνομία να αναζητά τον ιδιοκτήτη της για να του πάρει κατάθεση. Οι δράστες διέφυγαν με μοτοσικλέτες από την περιοχή. Η έρευνα της Αστυνομίας είναι σε εξέλιξη για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό τους.

Ειδήσεις σήμερα:

Κοζάνη: Πήγε να εμβολιαστεί κι έκλεψε φιαλίδιο με δόσεις εμβολίων

Η Κέιτ Μίντλετον... σταρ του Χόλιγουντ (εικόνες)

“Ράδιο Αρβύλα”: Ποδαρικό με... πρωτιά στην τηλεθέαση