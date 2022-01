Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τρίτης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποιες περιοχές εντοπίστηκαν, το τελευταίο 24ωρο, φορείς του νέου ιού. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.



Μεγάλωσε κατά πολύ την Τρίτη η «μαύρη λίστα» των θανάτων στην Ελλάδα από επιπλοκές του κορονοϊού, ενώ παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, ο αριθμός των διασωληνωμένων ασθενών. Ανησυχία προκαλεί και η αύξηση του ιικού φορτίου σε αρκερές περιοχές, σύμφωνα με τις μετρήσεις στα λύματα.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε την Τρίτη 32.694 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα. Από αυτά τα 76 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 63 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Στην Αττική εντοπίστηκαν 12.920 νέα κρούσματα κορονοϊού το τελευταίο 24ωρο, στην Θεσσαλονίκη 3.171, στην Αχαΐα 1.064, στο Ηράκλειο Κρήτης 1.062 και στην Λάρισα 1.001.

Τριψήφιος αριθμός κρουσμάτων διαγνώστηκε στις παρακάτω περιφέρειες (αλφαβητικά)

Αιτωλοακαρνανίας

Αργολίδας

Αρκαδίας

Άρτας

Αχαΐας

Βοιωτίας

Δράμας

Έβρου

Εύβοιας

Ηλείας

Ημαθίας

Θεσπρωτίας

Ιωαννίνων

Καβάλας

Καρδίτσας

Καστοριάς

Κέρκυρας

Κιλκίς

Κοζάνης

Κορινθίας

Λακωνίας

Λασιθίου

Λέσβου

Μαγνησίας

Μεσσηνίας

Ξάνθης

Πέλλας

Πιερίας

Πρέβεζας

Ρεθύμνου

Ροδόπης

Ρόδου

Σερρών

Τρικάλων

Φθιώτιδας

Φλώρινας

Χαλκιδικής

Χανίων

Χίου.

Η γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

Ειδήσεις σήμερα:

Νέος αρχιεπίσκοπος Κρήτης ο Ευγένιος

Κακοκαιρία “Διομήδης”: Πού υπάρχουν προβλήματα στο οδικό δίκτυο

Η Κέιτ Μίντλετον... σταρ του Χόλιγουντ (εικόνες)