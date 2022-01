Οικονομία

Ανατιμήσεις - Γεωργιάδης: προς μείωση ΦΠΑ σε προϊόντα

Τι είπε ο Υπ. Ανάπτυξης για την άνοδο των τιμών σε υπηρεσίες και αγαθά. Πόσο δύσκολο θα είναι το επόμενο τρίμηνο.

Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο μείωσης ΦΠΑ σε σειρά προϊόντων για την αναχαίτιση της ακρίβειας ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος μιλώντας στο Mega αποκάλυψε ότι η κυβέρνηση εξετάζει τη μείωση του συντελεστή ΦΠΑ σε συγκεκριμένα προϊόντα, προκειμένου να υπάρξει παρέμβαση δια της φοροελάφρυνσης σε ορισμένα είδη προϊόντων και να αναχαιτιστεί το πληθωριστικό κύμα που βιώνει η χώρα.

Πιο συγκεκριμένα ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε «Έχουμε βάλει μια άσκηση στο καλάθι της νοικοκυράς για να δούμε πού πρόκειται να κυμανθεί τους επόμενους μήνες. Δουλεύουμε για να δούμε που πρόκειται να έχουμε το επόμενο διάστημα λογικά τις μεγαλύτερες αυξήσεις για να δούμε και αυτό το θέμα, αν γίνεται δια της φορολογίας να παρέμβουμε σε ορισμένα είδη έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανακουφίσουμε αυτό το αναπόφευκτο πληθωριστικό κύμα. Είναι ανοικτό το ενδεχόμενο για αυτό το μέτρο, αν δούμε ότι οι αυξήσεις είναι υπερβολικές, να πάρουμε επιπλέον μέτρα για να ελέγξουμε το κύμα της ακρίβειας. Σας διαβεβαιώ ότι η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός προσωπικά είναι πάνω από αυτό το θέμα, όπως σε όλα. Δεν έχουμε αφήσει κανέναν μόνο του και κανέναν στην τύχη του… Κάνουμε την άσκηση για το καλάθι της νοικοκυράς για να εξετάσουμε τα μέτρα τα οποία μπορούμε να πάρουμε για να το κάνουμε αυτό λιγότερο οδυνηρό. Όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι οι επόμενοι 2 με 3 μήνες θα είναι δύσκολοι στον τομέα της ακρίβειας»

Σε σχέση με τα μέτρα για τον κορονοϊό, είπε πως «θα ήταν ευχής έργον αν θα μπορούσαμε να άρουμε τα μέτρα κυρίως της απαγόρευσης της μουσικής και του ωραρίου με την λήξη της τωρινής περιόδου, δηλαδή την 16η Ιανουαρίου. Αν αυτό θα είναι εφικτό ή αν θα πρέπει να παραταθεί μέχρι το τέλος Ιανουαρίου, θα είναι κάτι που θα ξέρουμε μέσα σε αυτήν την εβδομάδα ανάλογα της επιδημιολογικής εικόνας που έχουμε τις επόμενες δύο ημέρες. Αναλόγως της απόφασης που θα λάβουμε για αυτό το μέτρο, θα εξαρτηθούν μετά και τα μέτρα στήριξης στις πληττόμενες επιχειρήσεις».





Σε δήλωση του τομεάρχη Ανάπτυξης και Επενδύσεων του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Χαρίτση, αναφέρεται «η κυβέρνηση θεωρούσε ότι θα ξόρκιζε το πρωτοφανές κύμα ανατιμήσεων με ευχολόγια. Όχι απλώς δεν τα κατάφερε, αλλά η αδράνεια της έκανε ακόμα πιο οδυνηρές τις συνέπειες της κρίσης. Τώρα πληροφορούμαστε ότι εξετάζονται μέτρα φορολογικών ελαφρύνσεων. Καλωσορίζουμε την κυβέρνηση στην σκληρή πραγματικότητα που αντιμετωπίζει εδώ και μήνες η ελληνική κοινωνία. Όπως έχουμε επανειλημμένα επισημάνει, απαιτείται άμεσα ένα συνολικό πλέγμα ρύθμισης της αγοράς και προστασίας νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Η ακρίβεια δεν είναι νομοτέλεια. Είναι το αποτέλεσμα μιας αντικοινωνικής και εσφαλμένης πολιτικής».

