Κοινωνία

Παιανία: Χειροπέδες σε άνδρα που λήστευε ντελιβεράδες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναζητούνται οι συνεργοί του 28χρονου. Πως διέπρατταν τις ληστείες σε βάρος των ντελιβεράδων.



Συνελήφθη το πρωί της Δευτέρας στην Παιανία, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Παιανίας, 28χρονος, κατηγορούμενος για εγκληματική οργάνωση, ληστείες κατά συναυτουργία, παράβαση του Νόμου περί όπλων και βία κατά υπαλλήλων, ενώ αναζητούνται οι συνεργοί του.

Οι κατηγορούμενοι, είχαν συστήσει εγκληματική ομάδα που διέπραττε ληστείες σε βάρος διανομέων ταχυφαγείων στην περιοχή της Παιανίας.

Ως προς τον τρόπο δράσης, οι κατηγορούμενοι πραγματοποιούσαν κλήσεις στα ταχυφαγεία και έδιναν διευθύνσεις για την παράδοση της παραγγελίας σε σημεία πρόσφορα για επίθεση.

Στο σημείο ανέμεναν τους διανομείς, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους με κουκούλες full face και με την απειλή μαχαιριών και χρήση σωματικής βίας τους ακινητοποιούσαν και τους αφαιρούσαν τις εισπράξεις καθώς και τις παραγγελίες.

Στην κατοχή του συλληφθέντα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 325 ευρώ και κινητό τηλέφωνο.

Από την έρευνα εξιχνιάστηκαν 2 περιπτώσεις ληστειών, σε βάρος αλλοδαπών διανομέων, στις περιοχές Παιανίας και Σπάτων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τρίτης

Νέος αρχιεπίσκοπος Κρήτης ο Ευγένιος

Κακοκαιρία “Διομήδης”: Πού υπάρχουν προβλήματα στο οδικό δίκτυο