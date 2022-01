Κοινωνία

Ρέντης: Ληστής είχε “ρημάξει” 17 περίπτερα

Συστηματικές κλοπές σε περίπτερα έκανε ένας 31χρονος. Συνελήφθη μετά από απόπειρα ληστείας στου Ρέντη.



Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, το μεσημέρι της 4ης Ιανουαρίου στην περιοχή Αγίου Ιωάννη Ρέντη, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης, 31χρονος για απόπειρα ληστείας και κλοπές κατ’ εξακολούθηση.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 31χρονος προσέγγισε περίπτερο και αφαίρεσε προϊόντα, πράξη που έγινε αντιληπτή από υπάλληλο ο οποίος τον καταδίωξε, πλην όμως ο δράστης με χρήση σωματικής βία τον ακινητοποίησε και διέφυγε.

Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης που έσπευσαν άμεσα στο σημείο τον εντόπισαν και τον ακινητοποίησαν.

Από την έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πειραιά, διαπιστώθηκε ότι ο κατηγορούμενος έχει διαπράξει 17 επιπλέον κλοπές από περίπτερα, στις περιοχές Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Νίκαιας, Κερατσινίου, Αιγάλεω και Χαϊδαρίου.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιά.

