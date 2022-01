Πολιτική

Ανεμβολίαστοι - 100 ευρώ: “διαφωνίες” για την επιβολή του προστίμου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

“Παράθυρο” να μην επιβληθεί άφησε ο Στέλιος Πέτσας. Σε διαφορετικό μήκος κύματος ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος. “Πυρά” από την αντιπολίτευση.

Την πιθανότητα να μην ισχύσει το πρόστιμο που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση για τους μη εμβολιασμένους άνω των 60 ετών, άφησε ανοικτό ο υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας.

Η κυβέρνηση έχει προαναγγείλει ότι το πρόστιμο των 100 ευρώ για μη τήρηση του υποχρεωτικού εμβολιασμού στους πολίτες άνω των 60 ετών θα ισχύσει από τις 16 Ιανουαρίου. Ο υπουργός, μιλώντας στον ΣΚΑΙ είπε πως αν η κυβέρνηση διαπιστώσει ότι οι πολίτες αυτής της ηλικιακής ομάδας σπεύσουν μαζικά να εμβολιαστούν, ενδέχεται το πρόστιμο να μην ισχύσει.

Όπως δήλωσε, αν δούμε ότι σπεύδουν οι πολίτες αυτής της ηλικιακής κατηγορίας να εμβολιαστούν, ενδεχομένως αυτή η απόφαση θα μπορούσε να αναθεωρηθεί και ίσως δώσουμε περισσότερο χρόνο. «Σε ένα δυναμικό φαινόμενο η κυβέρνηση οφείλει να προσαρμόζεται», πρόσθεσε χαρακτηριστικά, αναφέροντας πως σε κάθε περίπτωση, αυτό θα συζητηθεί μέχρι το Σαββατοκύριακο.

Οικονόμου: καμία παράταση για τον εμβολιασμό πολιτών άνω των 60 ετών

Στον αντίποδα, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος σε δηλώσεις του, επίσης στον ΣΚΑΙ, είπε πως «δεν θα δοθεί καμία απολύτως παράταση για τον εμβολιασμό των άνω των 60 ετών συμπολιτών μας. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Υπάρχουν ακόμη πέντε μέρες για να κλείσει ο κόσμος τα ραντεβού του και να εμβολιαστεί. Από τις 16 Ιανουαρίου και μετά, θα ακολουθηθεί κανονικά η διαδικασία που έχει ανακοινωθεί και νομοθετηθεί εδώ και μήνες. Θα επιβάλλονται τα πρόστιμα σε όσους συμπολίτες μας επιμένουν να είναι ανεμβολίαστοι, κάθε μήνα για όσο καιρό παραμένουν ανεμβολίαστοι».

«Διευκρινίζεται ότι στο τέλος Ιανουαρίου οι ανεμβολίαστοι συμπολίτες μας άνω των 60 δεν θα δουν τη σύνταξη του Φεβρουαρίου μειωμένη. Θα δουν στην ΑΑΔΕ πιστοποιημένο πρόστιμο. Θα βεβαιώνεται στην Εφορία αμέσως. Δεν υπάρχει υποχρεωτικότητα χωρίς συνέπεια. Όποτε λέμε για υποχρεωτικότητα, πρέπει να ξέρουμε ότι η υποχρεωτικότητα πάει μαζί και με την κύρωση. Διαφορετικά δεν είναι υποχρεωτικότητα. Προαιρετική υποχρεωτικότητα δεν υπάρχει», είπε ο κ. Οικονόμου.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος είπε ακόμη πως «πέτυχε το μέτρο της υποχρεωτικότητας, με την έννοια ότι περίπου 200.000 συμπολίτες μας έχουν εμβολιαστεί -κι έχουμε ακόμη ραντεβού, υπάρχει ακόμη δυνατότητα, να αξιοποιήσουν το όπλο που έχουμε, το εμβόλιο- και να είναι θωρακισμένοι απέναντι στη νόσηση. Είναι μια πολύ σημαντική επιτυχία στην οποία οφείλουμε να επιμείνουμε. Το εμβόλιο είναι εκεί. Η διευκόλυνση πρόσβασης υπάρχει. Έχουμε ραντεβού για κατ’ οίκον εμβολιασμούς, έχουμε συνεργεία που κάνουν εμβολιασμούς σε απομακρυσμένες περιοχές, υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης στα εμβολιαστικά κέντρα».

Πυρ ομαδόν από την αντιπολίτευση

Σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται «Την ώρα που ο ο κ. Πλεύρης και ο κ. Οικονόμου στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ απέκλειαν το ενδεχόμενο αναστολής του προστίμου των 100 ευρώ για όσους πολίτες άνω των 60 δεν εμβολιαστούν μέχρι τις 16 Ιανουαρίου, ο κ. Πέτσας στο ραδιόφωνο του ίδιου σταθμού άφηνε παράθυρο αναστολής του. Αυτό το όργιο μικροπολιτικής και ασυνεννοησίας που λέγεται κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν έχει προηγούμενο. Όλη η Ελλάδα ζει στο πετσί της το απόλυτο επιτελικό μπάχαλο και αναρωτιόμαστε ποιος πολίτης μπορεί να εμπιστευτεί πια μια κυβέρνηση που το «λέω και ξελέω» είναι ο καθημερινός κανόνας και όχι η εξαίρεση. Ας συνεννοηθούν τουλάχιστον μεταξύ τους οι υπουργοί που βγαίνουν στον ίδιο σταθμό, γιατί πέρα από την παταγώδη αποτυχία τους, έχουν σπάσει και τα νεύρα των πολιτών».

Το Κίνημα Αλλαγής επισημαίνει πως «σήμερα δύο υπουργοί της κυβέρνησης, την ίδια στιγμή και σε παράλληλες συνεντεύξεις, διέψευσαν ο ένας τον άλλον. Ο μεν κύριος Πέτσας από το ραδιόφωνο άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να δοθεί παράταση στην επιβολή προστίμου για ανεμβολίαστους πολίτες άνω των 60 ετών, ενώ ο κ. Οικονόμου από την τηλεόραση δήλωσε κατηγορηματικά ότι δεν θα δοθεί παράταση. Δεν είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση προκαλεί σύγχυση και ανασφάλεια στους πολίτες. Ας συνεννοηθούν επιτέλους μεταξύ τους. Η υπουργική "Βαβέλ" υπονομεύει σοβαρά το εμβολιαστικό πρόγραμμα και βλάπτει τη δημόσια υγεία».

Η Ελληνική Λύση αναφέρει «οι δηλώσεις κυβερνητικού στελέχους, σύμφωνα με τις οποίες μελετάται η μη επιβολή του προστίμου των 100 ευρώ στους μη εμβολιασμένους πολίτες άνω των 60 ετών, συνιστά άλλη μία κυβερνητική παλινωδία. Πότε λοιπόν η Ν.Δ. έκανε λάθος; Όταν το επέβαλε η τώρα που μελετά την ακύρωση του; Η Ελληνική Λύση από την πρώτη στιγμή είχε ταχθεί με σαφήνεια κατά της επιβολής του συγκεκριμένου προστίμου και απαιτεί την άμεση ακύρωση του».

Σε δήλωση του εκπροσώπου Τύπου του ΜέΡΑ25, Μιχάλη Κριθαρίδη, αναφέρεται «Η πανδημία συνεχίζει να επελαύνει στη χώρα μαζί με την εγκληματική διαχείριση της Κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη. Μετά το άνοιγμα των σχολείων με όρους υγειονομικής ανασφάλειας και τα 15.000 κρούσματα που βρέθηκαν χθες από τα σχετικά σελφ τεστ, άλλα 10.000 περίπου έρχονται να προστεθούν και σήμερα με την Κυβέρνηση να πανηγυρίζει πως ειδάλλως αυτοί οι άνθρωποι θα κυκλοφορούσαν κανονικά στην κοινότητα και στις τάξεις! Βέβαια, εμείς καλούμε την Κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή να στήσει δημόσιο δίκτυο για μαζικά, δωρεάν, τακτικά ράπιντ τεστ σε όλ@ (εμβολιασμένους και μη) και ο κ. Μητσοτάκης κωφεύει. Δεν το κάνει όμως τυχαία, ή από ανικανότητα απλώς και αφέλεια, επιλέγει να στέλνει τους πολίτες στα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα με τιμές που μόνο ο ανεκδιήγητος Υπουργός Ανάπτυξης της Μητσοτάκης Α.Ε. θα μπορούσε να "εξασφαλίσει", όταν μέχρι και ο Σύλλογος Γονέων Ευόσμου στη Θεσσαλονίκη, πέτυχε καλύτερες τιμές από τον κ. Γεωργιάδη που τώρα "μαλώνει" τον δήμαρχο Νεάπολης - Συκεών για λογαριασμό των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων. Την ίδια στιγμή, η καταγγελία για ιδιωτικές κλινικές που δεν δέχονται ασθενείς από τα δημόσια νοσοκομεία, ξεμπροστιάζει όλα τα χονδροειδή ψέματα της Κυβέρνησης περί δήθεν συνεργασίας του ιδιωτικού τομέα. Απαιτούμε άμεσα δημόσιο δίκτυο για τεστ και επίταξη του συνόλου του ιδιωτικού τομέα, φτάνουν πια τα ψέματα».

Εν τω μεταξύ, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Νάσος Ηλιόπουλος, αναφέρει σε δήλωση του, σχετικά με τα PCR test, τα εξής: «Τα ψέματα της κυβέρνησης για την άρνηση συνταγογράφησης των τεστ καταρρέουν καθημερινά. Μετά τους Δήμους Χαλανδρίου και Νεάπολης, σύλλογος γονέων δημοτικού σχολείου στον Εύοσμο έκλεισε συμφωνία για PCR με 28 ευρώ και ο κ. Μητσοτάκης πανηγυρίζει για το γελοίο πλαφόν των 47 ευρώ. Την ίδια στιγμή αποκαλύπτεται ότι με βάση κυβερνητικό έγγραφο, οι ιδιωτικές κλινικές θα κάνουν διαλογή ασθενών και θα νοσηλεύουν μόνο ελαφρά περιστατικά Covid, ενώ χρυσoπληρώνονται από το δημόσιο ταμείο για 300 κλίνες. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη βλέπει τους πολίτες σαν αγέλη. Μετατρέπει την πανδημία σε ευκαιρία κερδοσκοπίας. Οι αποφάσεις της επιταχύνουν τη διασπορά της πανδημίας. Είναι επικίνδυνοι και πρέπει να φύγουν».

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τρίτης

Κολωνός: Ξυλοδαρμός οπαδού σε ενέδρα από 30 άτομα

Κορονοϊός – λύματα: Αύξηση του ιικού φορτίου έως 430%