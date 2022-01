Κοινωνία

ΑΣΟΕΕ: Εισαγγελική παρέμβαση για την επίθεση στον καθηγητή

Άμεση παρέμβαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών για την άγρια επίθεση σε καθηγητή από κουκουλοφόρους. Η ανακοίνωση του Πανεπιστημίου.

Την άμεση παρέμβαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών προκάλεσε η άγρια επίθεση από κουκουλοφόρους κατά καθηγητή της ΑΣΟΕΕ.

Η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Σωτηρία Παπαγεωργακοπούλου έδωσε εντολή για τη διενέργεια επείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης στο πλαίσιο της οποίας θα διερευνηθεί αν έχουν τελεστεί μεταξύ άλλων οι αξιόποινες πράξεις της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, της διατάραξης δημόσιας υπηρεσίας και της παράνομης βίας.

Ο καθηγητής, την ώρα της παράδοσης, δέχθηκε επίθεση από περίπου δέκα άτομα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα άτομα αυτά, που φορούσαν κουκούλες, εισέβαλαν ξαφνικά σε αμφιθέατρο, εξύβρισαν τον καθηγητή και τον χτύπησαν, ενώ προκλήθηκε ένταση και με φοιτητές που προσπάθησαν να τον υπερασπιστούν.

Ο καθηγητής πήγε μόνος του στον "Ευαγγελισμό", για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί η Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής.

Βίντεο από την ένταση μέσα στο αμφιθέατρο αναρτήθηκαν στα social media.

Η ανακοίνωση του Πανεπιστημίου

Ανακοίνωση για το περιστατικό εξέδωσε το Πρυτανικό Συμβούλιο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Συγκεκριμένα αναφέρεται:

"Την Τρίτη 11 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 16:20, ομάδα 15 περίπου κουκουλοφόρων εισέβαλε με βίαιο και τρομοκρατικό τρόπο σε αμφιθέατρο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και ξυλοκόπησε καθηγητή την ώρα που παρέδιδε μάθημα παρουσία των φοιτητριών-φοιτητών που το παρακολουθούσαν. Το δημόσιο Πανεπιστήμιο πλήττεται ξανά από βίαιες και αντιδημοκρατικές ενέργειες εναντίον μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας και μάλιστα ενώπιον των φοιτητριών και φοιτητών που έρχονται να παρακολουθήσουν τα μαθήματά τους, παρά την έξαρση της πανδημίας. Το Πρυτανικό Συμβούλιο καταδικάζει απερίφραστα και με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τη νέα αυτή άσκηση ωμής βίας που τραυματίζει το κύρος του Ιδρύματος ως ελεύθερου, ανοικτού και δημοκρατικού δημόσιου πανεπιστημίου. Κάθε τέτοια ενέργεια στρέφεται κατά του συνόλου της ακαδημαϊκής κοινότητας. Οι πρυτανικές αρχές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ενημέρωσαν άμεσα τις αρμόδιες αρχές και ζητούν τον εντοπισμό των υπευθύνων και τη παραπομπή τους στη δικαιοσύνη. "

Καταδίκη από τον πολιτικό κόσμο

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης οικονόμου, η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως αλλά και κόμματα της αντιπολίτευσης καταδίκασαν το περιστατικό.

Σε δήλωση του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου αναφέρει ότι «η Κυβέρνηση καταδικάζει με τον πλέον απερίφραστο τρόπο την επίθεση τραμπούκων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, οι οποίοι βιαιοπράγησαν την ώρα διεξαγωγής του μαθήματος, σε βάρος και φοιτητών. Βία σε πανεπιστημιακά αμφιθέατρα, σε χώρους έρευνας και διδασκαλίας, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή για κανένα απολύτως λόγο. Οι ένοχοι θα ανευρεθούν και θα παραδοθούν στην ελληνική δικαιοσύνη. Η Κυβέρνηση παραμένει αταλάντευτη στην υπεράσπιση της ελευθερίας και της ασφάλειας της ακαδημαϊκής κοινότητας. Το έχουμε αποδείξει με πράξεις και θα συνεχίσουμε χωρίς εκπτώσεις στην κατεύθυνση αυτή..».

Από την πλευρά της η Νίκη Κεραμέως σε ανάρτησή της στα social media έγραψε ότι «η επίθεση στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε ώρα μαθήματος των φοιτητών συνιστά πράξη βίας, η οποία είναι καταδικαστέα και θα διερευνηθεί από τις αρμόδιες αρχές. Αντιστοίχως και οι αδιανόητες απειλές κατά του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και εν γένει κάθε έκνομη ενέργεια που λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο λειτουργίας των ΑΕΙ μας. Η Κυβέρνηση θα συνεχίσει τις ενέργειες για την προστασία της ακαδημαϊκής κοινότητας και την υπεράσπιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος».

Σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται πως «Η επίθεση κουκουλοφόρων τραμπούκων στην ΑΣΟΕΕ εναντίον καθηγητή και φοιτητών καταδικάζεται αυτονόητα από κάθε δημοκρατικό και προοδευτικό πολίτη. Η ντροπιαστική αυτή ενέργεια έχει ως στόχο τον ίδιο τον χώρο του πανεπιστημίου και την ελεύθερη διακίνηση ιδεών που αυτονόητα θα πρέπει να γίνεται σεβαστή από όλους. Οι κουκουλοφόροι τραμπούκοι δυσφημούν για ακόμη μία φορά το φοιτητικό κίνημα, με το οποίο όχι μόνο δεν έχουν καμία σχέση, αλλά και βρίσκονται σε ευθεία ιδεολογική, πολιτική και ηθική αντιπαράθεση. Ακόμα η επίθεση στην ΑΣΟΕΕ στρώνει το έδαφος στην κυβέρνηση για περαιτέρω αντιδραστικές αποφάσεις που αφορούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Καλούμε κάθε δημοκρατική πολιτική δύναμη στην απερίφραστη καταδίκη του περιστατικού».

Η Χαρά Κεφαλίδου, Τομεάρχης Παιδείας και Θρησκευμάτων του Κινήματος Αλλαγής, αναφέρει «τα απαράδεκτα περιστατικά βίας εναντίον του πανεπιστημιακού προσωπικού καταδεικνύουν το αδιέξοδο της σημερινής κατάστασης στα ΑΕΙ, καθώς επιβεβαιώνουν την αδυναμία εφαρμογής των μέτρων που ψηφίστηκαν με τυμπανοκρουσίες και καθημερινά αποδεικνύονται ατελή και αναποτελεσματικά. Το Κίνημα Αλλαγής επαναφέρει την πρόταση νόμου που καταθέσαμε για την ασφάλεια των ΑΕΙ, τη μόνη εφικτή και ρεαλιστική επιλογή».





