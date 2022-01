Τεχνολογία - Επιστήμη

ΠΟΥ - Εμβολιασμός: Οι επαναλαμβανόμενες δόσεις δεν αποτελούν βιώσιμη στρατηγική

Προειδοποίηση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για τις επαναλαμβανόμενες αναμνηστικές δόσεις του εμβολίου κατά του κορονοϊού.



Η καταπολέμηση της πανδημίας της Covid-19 με επαναλαμβανόμενες αναμνηστικές δόσεις δεν αποτελεί βιώσιμη στρατηγική, προειδοποίησε σήμερα μια επιτροπή ειδικών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ζητώντας να επικαιροποιηθούν τα εμβόλια για να αντιμετωπίζουν καλύτερα την Όμικρον και άλλες παραλλαγές.

Στην ανακοίνωσή τους, οι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες που είναι αρμόδιοι για τα εμβόλια κρίνουν ότι «είναι αναγκαία και πρέπει να αναπτυχθούν» κατάλληλα σκευάσματα τα οποία θα προλαμβάνουν τη μετάδοση και τη μόλυνση από τον νέο κορονοϊό, αλλά και θα προστατεύουν από τις σοβαρότερες μορφές της ασθένειας και τον θάνατο.

«Η σύνθεση των υπαρχόντων εμβολίων για την Covid-19 ίσως χρειάζεται να επικαιροποιηθεί για να διασφαλιστεί ότι τα εμβόλια για την Covid-19 συνεχίζουν να παρέχουν τα συνιστώμενα από τον ΠΟΥ επίπεδα προστασίας απέναντι στη μόλυνση και τη νόσηση από VOC (παραλλαγές ανησυχίας), συμπεριλαμβανομένης της Όμικρον και μελλοντικών παραλλαγών», τονίζουν οι ειδικοί.

«Τα εμβόλια για την Covid-19 πρέπει (…) να προκαλούν ευρεία, ισχυρή και μακράς διαρκείας ανοσοαπόκριση ώστε να περιοριστεί η ανάγκη για αλλεπάλληλες αναμνηστικές δόσεις», προστίθεται στην ανακοίνωση. «Μια στρατηγική εμβολιασμού βασισμένη στις επαναλαμβανομένες ενισχυτικές δόσεις εμβολίων με την αρχική σύσταση είναι απίθανο να είναι η κατάλληλη ή βιώσιμη».

Οι ειδικοί τόνισαν ότι χρειάζεται περισσότερη έρευνα και προέτρεψαν τις παρασκευάστριες εταιρείες να μοιραστούν μεταξύ τους τα δεδομένα. Σημείωσαν ότι ένα νέο εμβόλιο θα μπορούσε να στοχεύει συγκεκριμένα την επικρατούσα παραλλαγή (σήμερα, την Όμικρον) ή να είναι «πολυδύναμο», σχεδιασμένο ώστε να στοχεύει πολλές παραλλαγές ταυτόχρονα.

Οι ειδικοί θα προβούν σε νέες συστάσεις όταν έχουν περισσότερα δεδομένα στη διάθεσή τους.

Ορισμένες εταιρείες, όπως οι Pfizer και Moderna, εξετάζουν ήδη την πιθανότητα παραγωγής εμβολίων ειδικά σχεδιασμένων για την παραλλαγή Όμικρον.





