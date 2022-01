Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Κόντρα Πλεύρη - Ξανθού για τις ιδιωτικές κλινικές

Τροπολογία για άδεια ειδικού σκοπού σε γονείς με παιδιά που νοσούν από κορονοϊό, κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ.

Σε κατάθεση τροπολογίας στη Βουλή προχώρησε η Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία για τη χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού στους εργαζόμενους γονείς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα με παιδιά θετικά στον κορονοϊό.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση: «Η κυβέρνηση της Ν.Δ. εν μέσω μεγάλης έξαρσης της πανδημίας covid-19 και κατακόρυφης αύξησης των κρουσμάτων αποφάσισε να ανοίξει τα σχολεία χωρίς να λάβει τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης. Στις πρώτες ήδη δύο ημέρες λειτουργίας των σχολείων μετά τις γιορτές 25.000 μαθητές και εκπαιδευτικοί έχουν βρεθεί θετικοί στον covid-19. Οι επιστήμονες εκφράζουν έντονη ανησυχία ότι η κατάσταση θα επιδεινωθεί τις επόμενες ημέρες. Η χώρα μας κατέχει τη θλιβερή τρίτη θέση σε αριθμό κρουσμάτων ανά εκατομμύριο πληθυσμού και την έκτη σε θανάτους. Σε αυτές τις δραματικές συνθήκες δεν υπάρχει καμία κυβερνητική πρόβλεψη για τους γονείς που εργάζονται και πρέπει να μείνουν στο σπίτι για να φροντίσουν τα παιδιά τους που νοσούν».

Σημειώνεται ακόμη πως «με πρωτοβουλία των Τομεαρχών Υγείας, Εργασίας και Παιδείας της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Ανδρέα Ξανθού, Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου και Νίκου Φίλη κατατίθεται στη Βουλή τροπολογία για την πρόβλεψη άδειας ειδικού σκοπού μετ’ αποδοχών για τους εργαζόμενους γονείς του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα παιδιών προσχολικής και υποχρεωτικής εκπαίδευσης που διαγιγνώσκονται θετικά στον covid-19. Αυτό είναι αναγκαίο αφενός για την προστασία και περίθαλψη στο σπίτι των παιδιών που νοσούν και αφετέρου για την αντιμετώπιση της διασποράς της πανδημίας. Προτείνεται επίσης η πρόβλεψη ειδικής άδειας απουσίας των εκπαιδευτικών με ένα υποκείμενο νόσημα».

Κόντρα Πλεύρη – Ξανθού για τις ιδιωτικές κλινικές

Νωρίτερα σήμερα, ο Τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέας Ξανθός, έκανε λόγο για κυβερνητική κοροϊδία σχετικά με τις κλίνες από ιδιωτικές κλινικές που διατίθενται για βοήθεια στο ΕΣΥ, αναφέροντας τα εξής:

«Αυτές τις μέρες, παρά τις καθησυχαστικές επιδημιολογικές προγνώσεις του «συστήματος Μαξίμου» η πίεση στο ΕΣΥ έχει αυξηθεί κατακόρυφα. Και επειδή η κυβέρνηση δεν προετοίμασε έγκαιρα ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης, έχει εμφανιστεί στην καθημερινότητα των νοσοκομείων μια νέα «λίστα ντροπής ? είναι οι ασθενείς που παραμένουν στα ΤΕΠ (Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών) μέχρι να βρεθεί κρεβάτι απλής νοσηλείας. Η περίπτωση του Νοσοκομείου Νίκαιας που χθες παρέμεναν στα ΤΕΠ σε φορεία ή ράντζα 17 ασθενείς με covid περιμένοντας να «συναινέσουν» οι ιδιωτικές κλινικές για τη διακομιδή τους, είναι πολύ χαρακτηριστική. Μόνο που οι κλινικάρχες εξασφάλισαν από το Υπουργείο Υγείας ειδικά κριτήρια εισαγωγής ασθενών covid “χωρίς την παρουσία συμπτωμάτων πολύ σοβαρή νόσου” (βλ. Εγκύκλιος του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας, 7/1/2022)!

Με άλλα λόγια η Κυβέρνηση και ο Υπουργός Υγείας κοροϊδεύουν τον κόσμο λέγοντας ότι έχουν εξασφαλίσει 300 κλίνες του ιδιωτικού τομέα – οι οποίες ούτως ή άλλως δεν φτάνουν ούτε για τις εισαγωγές μιας μέρας -, αφού αυτό γίνεται υπό τον όρο της επιλογής των περιστατικών. Η υγειονομική τραγωδία συνεχίζεται. Δεν υπάρχουν μόνο διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ, υπάρχουν και νοσηλευόμενοι εκτός κλινών covid. Η μόνη λύση αυτή την ώρα είναι η άμεση πρόσληψη στο ΕΣΥ όλων των διαθέσιμων υγειονομικών (επιλαχόντες σε μόνιμες κρίσεις γιατρών, γιατροί και νοσηλευτές που είναι στις λίστες επικουρικού προσωπικού), καθώς και η εφαρμογή μιας ενιαίας ταχύτητας στο σύστημα υγείας, με επιστράτευση των αναγκαίων δυνάμεων του ιδιωτικού τομέα και των δομών των ενόπλων δυνάμεων και αναλογική επιβάρυνση όλων. Έτσι θα διασφαλιστεί η ισόρροπη κατανομή των νοσηλευόμενων με κορονοϊό με βάση τις υπάρχουσες κλίνες και το ανθρώπινο δυναμικό σε όλη τη χώρα, ώστε να μπορέσει να συνδυαστεί η covid και η μη covid φροντίδα στα δημόσια νοσοκομεία».

Η απάντηση Πλεύρη στον Ξανθό

Απαντώντας στον Ανδρέα Ξανθό, ο Υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης αναφέρει πως «σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα έχουμε λάβει το σύνολο των κλινών ΜΕΘ των ιδιωτικών κλινικών για τις ανάγκες του ΕΣΥ, σχεδόν 500 κλίνες covid στη Θεσσαλία και στη Θεσσαλονίκη και άλλες 300 non covid, ενώ στο λεκανοπέδιο διασφαλίσαμε 300 κλίνες για covid περιστατικά και 300 κλίνες για non covid περιστατικά».

Ο κ. Πλεύρης συμπληρώνει «αντιλαμβάνομαι ότι η ενόχληση του ΣΥΡΙΖΑ και του τομεάρχη Υγείας κου Ξανθού μπροστά σε αυτήν την συνεργασία δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που θωρακίζει το ΕΣΥ τους οδηγεί σε σπασμωδικές κινήσεις και δηλώσεις πανικού. Θα το ξεπεράσουν».

