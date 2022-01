Παράξενα

Κοζάνη - Εκκλησία: Πιστοί χωρίς μάσκα έτρεχαν να ξεφύγουν από την Αστυνομία

Πανικός επικράτησε στο εκκλησίασμα με την εμφάνιση των αστυνομικών, μετά από καταγγελία που δέχθηκαν. Τι λέει ο ιερέας για την αδυναμία ελέγχου των πιστών.

Σκηνές απείρου κάλλους εκτυλίχθηκαν το πρωί της περασμένης Κυριακής στον ιερό ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών του Βαθυλάκκου Σερβίων, στην Κοζάνη, όταν, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Kozanimedia από κατοίκους της περιοχής, πιστοί χωρίς μάσκες και πιστοποιητικά έτρεχαν να φύγουν πριν έρθει η Αστυνομία, η οποία, ενδεχομένως, είχε δεχθεί σχετική καταγγελία!

Τελικά φαίνεται πως επιβλήθηκε ένα πρόστιμο, σε γυναίκα, για μη κατοχή πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης, ενώ κάτοικοι του Βαθυλάκκου (στην τοπική κοινωνία του οποίου το όλο περιστατικό αποτελεί, φυσικά, πρώτο θέμα συζήτησης) υποστηρίζουν πως ο ιερέας κατονόμασε, εντός της εκκλησίας, και δυο γυναίκες που, σύμφωνα με τον ίδιο, προχώρησαν σε καταγγελία στην Αστυνομία.

Το Kozanimedia επικοινώνησε με τον ιερέα Νικόλαο Τσιπλακάκη, ο οποίος επιβεβαίωσε το περιστατικό, τονίζοντας πως η Αστυνομία δεν επέβαλε κανένα πρόστιμο στον ίδιο και στον ναό, αλλά μόνο σε μια κυρία που δεν είχε μαζί της πιστοποιητικό εμβολιασμού.

Ο ιερέας του Βαθυλάκκου τόνισε πως και ο ίδιος, αλλά και τα παιδιά του, έχουν εμβολιαστεί, υποστηρίζοντας, πάντως, πως “τα εμβόλια βρίσκονται σε πειραματικό στάδιο και εγώ δε μπορώ να πω σε κανέναν να τα κάνει ή να μην τα κάνει..σέβομαι την ελευθερία του ανθρώπου”.

Ερωτηθείς από το Kozanimedia εάν στον ιερό ναό εισέρχονται πιστοί χωρίς μάσκες, ο παπα-Νικόλας παραδέχθηκε πως αυτό συμβαίνει, υποστηρίζοντας πως “δε μπορώ εγώ και οι επίτροποι να ελέγχουμε ποιος φοράει μάσκα και ποιος δε φοράει…δε γίνεται αυτό όταν εγώ είμαι μέσα στην αγία τράπεζα…”.

Τέλος, ως προς το εάν ο ίδιος κατονόμασε ή όχι δυο γυναίκες που ειδοποίησαν την Αστυνομία, ο ιερέας ανέφερε στο Kozanimedia πως “εγώ απλά είπα πως με κατήγγειλαν… απλά επειδή από του Αη Γιαννιού ξέρω ποιές με έχουν στο στόχαστρο, όταν δυο κυρίες κάθισαν και μου είπαν διάφορα, πως αν δεν κάνει το ένα, αν δεν κάνεις το άλλο θα σε πάμε στον επίσκοπο Κοζάνης…ακόμη και στον αρχιεπίσκοπο”.

Πηγή: Kozanimedia.gr

