Ανδρουλάκης: Τοξικός δικομματισμός η αντιπαράθεση κυβέρνησης - ΣΥΡΙΖΑ

Tην πρώτη τηλεοπτική του συνέντευξη, ένα μήνα από την εκλογή του στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ και του Κινήματος Αλλαγής, έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στον τηλεοπτικό σταθμό ALPHA.

Ο κ. Ανδρουλάκης, όταν ρωτήθηκε αν θα συνεργαστεί με τη ΝΔ ή τον ΣΥΡΙΖΑ, υπογράμμισε ότι στόχος του ιδίου και του κόμματός του είναι από τις επόμενες εκλογές να προκύψει σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση που θα δώσει προοπτική στη χώρα, για τους νέους, με διαφάνεια, αξιοκρατία και βέλτιστη αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Κατηγόρησε παράλληλα τη κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση πώς με τη πολιτική που ακολουθούν επιδιώκουν τον «τοξικό δικομματισμό».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ αναφερόμενος στα περιστατικά βίας στα πανεπιστήμια, όπως συνέβη με την επίθεση εις βάρος καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου το μεσημέρι της Τρίτης, δήλωσε ότι είναι καταδικαστέα κάθε μορφή βίας και πώς τα ΑΕΙ είναι χώροι ελεύθερης διακίνησης ιδεών. Ειδικότερα για το επίμαχο ζήτημα της συγκρότησης Πανεπιστημιακής Αστυνομίας, ο Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε ότι είναι αντίθετος και αντιπρότεινε να γίνει ό,τι και στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε., όπου εταιρείες σεκιούριτυ που έχουν προσληφθεί να φυλάνε το χώρο, για τη διενέργεια παράνομων πράξεων ειδοποιούν την ΕΛΑΣ. Ταυτόχρονα επέκρινε έντονα τη κυβέρνηση, πως απέτυχε στα όσα εξήγγειλε.

Ο κ. Ανδρουλάκης διαφώνησε, τόσο με τη ΝΔ, όσο και με τον ΣΥΡΙΖΑ για τη στάση τους απέναντι στην πανδημία. Την μεν κυβέρνηση γιατί με τους χειρισμούς της έδειξε ανευθυνότητα και εφησυχασμό, τον δε ΣΥΡΙΖΑ για λαϊκισμό. Ο ίδιος πρότεινε περισσότερα σημεία διεξαγωγής rapid και μοριακών τεστ και μείωση του κόστους των PCR, λέγοντας ότι η τιμή των 40 ευρώ που πρότεινε το ΚΙΝΑΛ ήταν ενδεικτική.

Τέλος, ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέφερε ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινώσει αλλαγές και τοποθετήσεις προσώπων που θα αποτελέσουν το νεο ηγετικό σχήμα στο Κίνημα Αλλαγής, το οποίο θα υποστηρίζει τη δέσμευση του για ανανέωση και ενότητα. «Και ο Γ. Παπανδρέου και ο Α. Λοβέρδος και όλοι οι άλλοι συνυποψήφιοι, θα έχουν ρόλο, συνδυάζοντας την εμπειρία με την ανανέωση και τελικό στόχο την ενίσχυση και διεύρυνση της παράταξης», είπε ο κ. Ανδρουλάκης.

