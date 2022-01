Κοινωνία

“Διομήδης” - Σχολεία: Σε ποιες περιοχές θα είναι κλειστά

Προβλήματα και στην λειτουργία των σχολείων φέρνει η επέλαση της κακοκαιρίας με την ονομασία "Διομήδης".



Κλειστά θα παραμείνουν, την Τετάρτη, τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε πολλές περιοχές της χώρας, λόγω των προβλημάτων που δημιουργεί η κακοκαιρία «Διομήδης».

Σαμοθράκη



Κλειστά θα παραμείνουν και την, Τετάρτη, για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, τα σχολεία όλων των βαθμίδων στη Σαμοθράκη, καθώς και τα ΚΔΑΠ Χώρας και Λακκώματος, με απόφαση του δημάρχου, Νίκου Γαλατούμου, λόγω της κακοκαιρίας Διομήδης που επικρατεί στο νησί. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Γαλατούμος, λόγω της έντονης χιονόπτωσης και των θυελλωδών ανέμων, έντασης 10 μποφόρ, καιρικά χαρακτηριστικά τα οποία αναμένεται να επιδεινωθούν στη διάρκεια της νύχτας, αποφασίστηκε η μη λειτουργία των σχολείων.

Φλώρινα



Την διακοπή των μαθημάτων των πάσης φύσεως σχολικών μονάδων της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας από την Τετάρτη 12-01-2022 έως και την Παρασκευή 14-01-2022, αποφάσισε ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας Στ. Βόσδου, λόγω των έκτακτων συνθηκών που έχουν προκαλέσει στην Περιφερειακή Ενότητα ο σεισμός της 9ης Ιανουαρίου 2022 και οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες.



Φθιώτιδα



Στον Δήμο Δομοκού, όπου υπήρξαν πλημμυρικά φαινόμενα αποφασίστηκε η διακοπή λειτουργίας των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και των Παιδικών Σταθμών, για την Τετάρτη 12 Ιανουαρίου.

Εύβοια

Η κακοκαιρία συνεχίζεται στην Εύβοια, με χιονοπτώσεις σε ορεινά και ημιορεινά. Για τον λόγο αυτό αποφασίστηκε όλα τα σχολεία του Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, για την Τετάρτη 12/1 να παραμείνουν κλειστά.

Ευρυτανία



Ο Δήμος Καρπενησίου αξιολογώντας τις καιρικές συνθήκες, τις προγνώσεις για πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και συνυπολογίζοντας την επικινδυνότητα στη μετακίνηση εκπαιδευτικών και μαθητών αποφάσισε το κλείσιμο των σχολείων για την Τετάρτη 12/1/22.

Η απόφαση αφορά όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καρπενησίου. Οι Παιδικοί Σταθμοί, το ΚΔΑΠ και το ΚΔΑΠ ΜΕΑ θα λειτουργήσουν κανονικά.



Άγραφα



Στον Δήμο Αγράφων, η απόφαση για την λειτουργία των σχολείων θα ληφθεί το πρωί της Τετάρτης, αφού εκτιμηθεί η κατάσταση.



Δήμος Νοτίου Πηλίου



Δεν θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη τα μαθήματα σε όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Νότιο Πήλιο, μετά από σχετικά απόφαση του δημάρχου Μιχάλη Μιτζικού, λόγω των κακών καιρικών συνθηκών και συχνών διακοπών ρεύματος. Όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση μπορούν να διεξαχθούν μέσω τηλεκπαίδευσης, μετά από σχετικές οδηγίες των αρμόδιων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.



Δημοτική Κοινότητα Οιχαλίας



Ανακοινώθηκε η προσωρινή διακοπή των μαθημάτων, στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Δημοτικής Κοινότητας Οιχαλίας, του Δήμου Φαρκαδόνας, την Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2022 λόγω διακοπής ρεύματος.



Τρίκαλα



Με απόφαση του Δημάρχου Πύλης κ. Μαράβα Κωνσταντίνου, κλειστά θα παραμείνουν και την Τετάρτη τα Δημοτικά Σχολεία και τα Νηπιαγωγεία της Ελάτης και των Στουρναραίϊκων στον Δήμο Πύλης.



Καρδίτσα

Από τη Δημοτική Αρχή Καρδίτσας γίνεται γνωστό ότι την Τετάρτη 12 Ιανουαρίου εξαιτίας των προβλημάτων που δημιούργησε η κακοκαιρία, δεν θα λειτουργήσουν τα Δημοτικά Σχολεία και τα Νηπιαγωγεία των κοινοτήτων Σταυρού και Αγίου Θεοδώρου. Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα σχολεία, η κατάσταση, τονίζεται στην ίδια ανακοίνωση, θα εκτιμηθεί σε συνεργασία με τους διευθυντές Εκπαίδευσης και με τους διευθυντές των σχολείων το πρωί της Τετάρτης και, εφόσον υπάρχουν προβλήματα, θα ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις.

Δήμος Αργιθέας

Με απόφαση του Δημάρχου κ. Ανδρέα Στεργίου κλειστά θα παραμείνουν την Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2022 το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο Ανθηρού του Δήμου Αργιθέας, εξ αιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών (ισχυρή χιονόπτωση και παγετός).



Λάρισα



Δήμος Φαρσάλων



Με απόφαση του δημάρχου Φαρσάλων κ. Μάκη Εσκίογλου, την Τετάρτη 12 Ιανουαρίου δεν θα λειτουργήσουν όλα τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην επαρχία Φαρσάλων.



Δήμος Αγιάς



Κλειστές θα είναι την Τετάρτη 12 Ιανουαρίου οι σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων, και ο Παιδικός Σταθμός, στο Δήμο Αγιάς, λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που προβλέπεται να επικρατήσουν στην περιοχή.



Μία ώρα αργότερα στα Γρεβενά



Λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών, με απόφαση του Δημάρχου Γρεβενών κ.Γιώργου Δασταμάνη, τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα ξεκινήσουν αύριο Τετάρτημία ώρα αργότερα.

