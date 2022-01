Οικονομία

Αυτοκίνητο: Πρόστιμα έως 30000 ευρώ και ηλεκτρονικοί έλεγχοι για παραβάτες οδηγούς

Σαρωτικοί είναι οι έλεγχοι στους δρόμους, αλλά και μέσω ηλεκτρονικής διασταύρωσης δεδομένων. Πως μπορεί να βοηθήσει το pricefox.gr.

Σε ανάλυση του Piricefox.gr αναφέρονται τα εξής:

«Τα ανασφάλιστα οχήματα αποτελούν μάστιγα στην χώρα μας καθώς στους δρόμους κυκλοφορούν περίπου 5.200.000 αυτοκίνητα, από τα οποία πάνω από 700.000 χιλιάδες είναι ανασφάλιστα. Δηλαδή 1 στους 7 οδηγεί χωρίς ασφάλεια αυτοκινήτου! Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) ελέγχει ηλεκτρονικά ποια αυτοκίνητα είναι ανασφάλιστα. Στην συνέχεια αποστέλλεται ειδοποιητήριο στους ιδιοκτήτες των ανασφάλιστων αυτοκινήτων για να ασφαλίσουν άμεσα το αυτοκίνητο τους ή να αποδείξουν ότι έχουν ενεργή ασφάλεια. Μαζί με την ειδοποίηση ο οδηγός πρέπει να πληρώσει ηλεκτρονικά ένα παράβολο. Αν δεν κάνει τίποτα από τα παραπάνω τότε αναλαμβάνει η αστυνομία για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Οι κυρώσεις είναι:

Αφαίρεση διπλώματος για 6 μήνες

Αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας και πινακίδων για 6 μήνες

Αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας και πινακίδων για 2 χρόνια σε περίπτωση ατυχήματος

Πρόστιμο 250€ για τα δίκυκλα

Πρόστιμο 500€ για τα Ε.Ι.Χ.

Φυλάκιση από 2 έως και 12 μήνες με πρόστιμο ως και 3.000€

Τα πρόστιμα του Δημοσίου είναι:

200€ μέχρι 1.000 κ.ε. (αυτοκίνητα)

250€ για αυτοκίνητα πάνω από 1.001 κ.ε. (αυτοκίνητα)

100€ μέχρι 250 κ.ε. (δίκυκλα)

150€ για δίκυκλα πάνω από 251 κ.ε. (δίκυκλα)

Η διαδικασία για να εξοφληθεί το πρόστιμο και να είναι ασφαλισμένο το όχημα είναι:

Είσοδος στην ΑΑΔΕ https://www.aade.gr/anasfalista-ohimata

Επιλογή της υπηρεσίας e-Παράβολο με κωδικούς TAXISnet .

. Άμεση πληρωμή του παράβολου είτε εκτύπωση και πληρωμή μέσω web banking

Άμεση αγορά ασφάλειας αυτοκινήτου online εύκολα και γρήγορα

Πρόστιμα για οδήγηση χωρίς δίπλωμα

Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του προεδρικού διατάγματος στην περίπτωση ελέγχου σε οδηγό μοτοποδηλάτου, μοτοσικλέτας και αυτοκινήτου οποίος στερείται ή δεν κατέχει την κατάλληλη άδεια οδήγησης(δίπλωμα) ή αν η άδεια οδήγησής του έχει ανακληθεί ή αφαιρεθεί για οποιονδήποτε λόγο επιβάλλονται ποινές. Πιο συγκεκριμένα τιμωρείται με ποινή φυλάκισης από έναν (1) έως δώδεκα (12) μήνες, με διοικητικό πρόστιμο διακοσίων (200,00) ευρώ, καθώς και με επιτόπου αφαίρεση του εντύπου της άδειας οδήγησής του, εφόσον υπάρχει, για τριάντα (30) ημέρες.

Πρόστιμα για οδήγηση χωρίς μάσκα

Όπως συνέβαινε και πριν την ανακοίνωση των νέων μέτρων, οι επιβάτες ενός αυτοκινήτου συνεχίζουν να είναι υποχρεωμένοι να φοράνε μάσκα, ανεξαρτήτως εάν είναι εμβολιασμένοι ή ανεμβολίαστοι. Στην περίπτωση που σε έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν τηρείται η χρήση της μάσκας από τους επιβάτες του αυτοκινήτου, τότε το πρόστιμο είναι 150 ευρώ για τον κάθε ένα επιβάτη. Οι περιπτώσεις που η χρήση μάσκας δεν είναι υποχρεωτική είναι αν ο οδηγός είναι μόνος, αν βρίσκονται στο όχημα σύζυγοι ή συμβιούντες και στην περίπτωση που στο αυτοκίνητο επιβαίνουν συγγενείς α’ και β’ βαθμού.

Πρόστιμα για οδήγηση με όχημα δηλωμένο σε ακινησία

Σε περίπτωση που ένας οδηγός κυκλοφορεί με το όχημα το οποίο έχει δηλώσει σε ακινησία θα κληθεί να πληρώσει βαριά πρόστιμα. Συγκεκριμένα, οι οδηγοί που έχουν θέσει σε ακινησία τα οχήματά τους αν σε έλεγχο της τροχαίας φανεί πως τα κινούν θα κληθούν να πληρώσουν πρόστιμο 10.000 ευρώ το οποίο αυξάνεται στα 30.000 ευρώ σε περίπτωση υποτροπής (αν δηλαδή επαναληφθεί από το ίδιο πρόσωπο) ενώ ταυτόχρονα αφαιρείται για τρία χρόνια το δίπλωμα οδήγησης του ιδιοκτήτη ή κατόχου του οχήματος.

Πρόστιμα για απώλεια εγγράφου

Σε περίπτωση που γίνει έλεγχος από την τροχαία οι οδηγοί θα πρέπει να έχουν μαζί τους τα παρακάτω έγγραφα αλλιώς πληρώνουν πρόστιμο 20€ για το κάθε έγγραφο.

Άδεια οδήγησης

Άδεια κυκλοφορίας

Ασφάλεια αυτοκινήτου

Το αποδεικτικό ότι έχουν εξοφληθεί τα τέλη κυκλοφορίας

Την Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων

Το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου

Πόσο καιρό είναι σε ισχύ η ασφάλεια αυτοκινήτου;

Από το 2014 τα χρονικά όρια στις ασφάλειες αυτοκινήτων είναι πολύ αυστηρά. Η χρονική διάρκεια του συμβολαίου εξαρτάται αποκλειστικά από την επιλογή του οδηγού όταν την αγοράσει. Οι οδηγοί μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε τρίμηνη, εξάμηνη και ετήσια ασφάλεια αυτοκινήτου. Κατά την έκδοση της ασφάλειας αυτοκινήτου ορίζεται η ημερομηνία και ώρα από την οποία ισχύει η ασφάλεια. Επίσης, ορίζεται η ημερομηνία λήξης. Η ώρα που λήγει το συμβόλαιο είναι συνήθως πριν τις 24:00 της ορισμένης μέρας. Η χρονική διάρκεια του συμβολαίου εξαρτάται αποκλειστικά από την επιλογή του οδηγού όταν την αγοράσει.

Πώς ξέρω αν έχω ενεργή ασφάλεια αυτοκινήτου;

Η διαδικασία για να δει ένας οδηγός αν έχει ενεργή ασφάλεια αυτοκινήτου είναι πολύ απλή. Μέσα από ένα κλίκ στην ιστοσελίδα του Κέντρου Πληροφοριών του Επικουρικού Κεφαλαίου https://www.hic.gr/hic/ μπορούν οι οδηγοί να δουν αν είναι ενεργή και πότε λήγει η ασφάλεια τους. Βάζοντας τον Αριθμό Κυκλοφορίας (πινακίδα) και το Α.Φ.Μ. αμέσως εμφανίζεται το μήνυμα με τα ακριβή στοιχεία του οχήματος, της εταιρείας που είναι ασφαλισμένο, και την ημερομηνία λήξης του συμβολαίου. Στην περίπτωση που εμφανιστεί ως ανασφάλιστο σε έναν ηλεκτρονικό ή φυσικό έλεγχο ο οδηγός θα πληρώσει πρόστιμο και ίσως έχει και άλλες ποινικές κυρώσεις.

Πώς μπορεί να με βοηθήσει το Pricefox;

Στο Pricefox.gr οι καταναλωτές μπορούν να συγκρίνουν σε 30’’ τιμές και καλύψεις για πάνω από 40 πακέτα ασφάλειας αυτοκινήτου και να αγοράσουν μέσα σε 2’ χωρίς δικαιολογητικά από 5€/ μήνα, την ασφάλεια αυτοκινήτου τους, εξοικονομώντας έως 40% ετησίως. Στην καινοτόμα πλατφόρμα σύγκρισης και αγοράς του Pricefox.gr οι καταναλωτές έχουν την δυνατότητα να αγοράσουν online ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια αγροτικού, ασφάλεια φορτηγού και ασφάλεια επαγγελματικού οχήματος».

